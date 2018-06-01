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«Нафтогаз» пошел на шантаж в отношении «Газпрома»
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«Нафтогаз» пытается шантажировать «Газпром» заявлением о росте тарифа на транзит 

Прайм 2 часа назад
Фото: РИА Новости
"Нафтогаз" пытается шантажировать "Газпром" заявлениями о повышении тарифа на транзит газа, считает заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
В пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что "Нафтогаз" готов сохранить ставку транзита российского газа через Украину в 2020–2028 годах примерно на нынешнем уровне, но для этого "Газпром" должен согласиться на прокачку 110 миллиардов кубометров газа в год и на рост тарифов в 2018–2019 годах на треть — совокупно на 2,3 миллиарда долларов.
"Намерение поднять тариф — это ни что иное, как очередная попытка шантажа со стороны Киева. Они просто злоупотребляют терпением европейцев, которые уже призвали их к конструктивному диалогу об условиях транзита", — сказал РИА Новости Гривач.
>> Германия защитила "Северный поток-2"
"Украинский транзит уже сейчас в 1,5 раза дороже стоимости транспортировки по "Северному потоку", что уж говорить о его экономической целесообразности после повышения", — отметил он.
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. В мае президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сообщил, что запуск проекта газопровода "Северный поток-2" не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС, и эти поставки продолжатся при экономической целесообразности.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". В апреле председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что "Газпром" может сохранить транзит газа через Украину после 2019 года в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта.
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.
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