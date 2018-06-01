Баку готов помочь Туркменистану с поставками газа в ЕС 

Азербайджан готов сотрудничать с Туркменистаном в развитии проекта Транскаспийского газопровода. Его хотят присоединить к «Южному коридору» для поставок газа в Европу.
«Мы готовы сотрудничать с Туркменистаном по проекту Транскаспийского газопровода. Технические возможности у нас есть, политическая воля тоже», — цитирует РИА Новости министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова.
«Южный газовый коридор», из которого азербайджанский газ пошел в ЕС, открыли 29 мая. В перспективе Европа планирует получать газ и из других источников ближневосточного региона. И в первую очередь из Туркменистана. Для это планируется построить Транскаспийский газопровод.