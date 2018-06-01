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Украинцам отказали в повышении зарплат
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Бюджет не позволяет поднять минимальную зарплату украинцам до 160 долларов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Vasily Maximov
Бюджет Украины не имеет возможностей для повышения минимальной заработной платы украинцам, заявил в пятницу глава министерства финансов страны Александр Данилюк.
В декабре 2017 года министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что украинцев может ожидать повышение минимальной зарплаты до 4,2 тысячи гривен (160 долларов). Однако с 1 января 2018 года вступил в силу закон о бюджете на этот год, где был запланирован рост минимальной зарплаты с 3,2 тысячи до 3,723 тысячи гривен (с 115,2 до 135 долларов).
"Сейчас показатели выполнения бюджета не дают возможностей для того, чтобы реализовать увеличение минимальной зарплаты (до 160 долларов — ред.), потому что для этого необходимо существенное перевыполнение доходной части (бюджета — ред.)", — сказал Данилюк в эфире радиостанции "Новое время".
При этом он отметил, что повышение зарплаты — это административное решение и "от этого люди богаче не становятся", так как оно влияет на инфляцию и бьет по бизнесу.
Предыдущее повышение социальных стандартов произошло на Украине 1 января 2017 года: минимальный прожиточный минимум был увеличен до 1,544 тысячи гривен (59 долларов), минимальная зарплата повышена вдвое — до 3,2 тысячи гривен (122,5 доллара).
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