Медведев обсудил с премьером Белоруссии развитие двусторонних отношений

РФ — основной торговый партнер Белоруссии: по итогам 2017 года удельный вес России во внешнеторговом обороте Белоруссии составил 51,7%. Белоруссия также является одним из основных торговых партнеров РФ, занимая первое место по объемам товарооборота России со странами СНГ и четвертое место среди основных внешнеторговых партнеров РФ. Во взаимной торговле значительная доля расчетов идет в национальных валютах. В 2017 году товарооборот РФ и Белоруссии составил $32,4 млрд, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 23,5%. В январе-марте 2018 года товарооборот вырос на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Крупнейшим двусторонним инвестиционным проектом является строительство белорусской АЭС, соответствующий контракт был подписан в 2012 году. Ввод первого блока в эксплуатацию запланирован на декабрь 2019, второго — на 2020 год. Специалисты отмечают, что работы идут по графику. На сооружение АЭС РФ выделило Белоруссии кредит в $10 млрд (90% стоимости контракта), оставшиеся 10% были дополнительно прокредитованы Внешэкономбанком по просьбе белорусской стороны.

Россия является основным поставщиком нефти и газа в Белоруссию. В 2017 году Россия поставила в Белоруссию 18 млн тонн нефти и 19 млрд кубических метров природного газа, в первом квартале 2018 — 6 млрд кубических метров газа и 4,5 млн тонн нефти.

В материалах ко встрече Медведева и Кобякова отмечается, что Москва предоставляет Минску масштабную финансовую помощь для поддержки белорусской экономики и стабилизации социально-экономического положения Белоруссии в условиях поэтапного перехода на рыночные принципы в двустороннем торговом сотрудничестве. Сейчас действуют девять межправсоглашений по предоставлению Белоруссии российских государственных кредитов: один экспортный (на строительство АЭС) и восемь финансовых.

По состоянию на середину мая 2018 года сумма задолженности Белоруссии по государственным кредитам, предоставленным РФ, составила $6,3 млрд и около 60 млрд рублей. Просроченных обязательств у Белоруссии нет. Кроме того, в 2016 году Совет Евразийского фонда стабилизации и развития решил предоставить финансовый кредит Белоруссии на $2 млрд на финансирование программ макроэкономической стабильности. Предоставление кредита предусматривает выделение семи траншей в 2016-2018 годах. На данный момент выданы пять траншей на $1,6 млрд