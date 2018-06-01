Погорели на бензине

Нет в России товара, рост цен на который вызывал бы более бурную общественную и государственную реакцию, чем бензин. Новое резкое повышение цен на топливо может перечеркнуть в глазах россиян главное, если не единственное экономическое достижение последних лет — рекордно низкую инфляцию. Для наших граждан бензин в силу резко возросшего уровня автомобилизации и расстояний становится едва ли не более важной статьей расходов, чем хлеб.

В России неожиданно резко подскочили цены на бензин. За прошлую неделю топливо подорожало почти на рубль. Чтобы остановить рост цен, правительство вынуждено снижать акцизы. Сначала решили, что не позднее 1 июля этого года акциз на бензин упадет на 3 тыс. руб. на тонну, на дизельное топливо — на 2 тыс. руб. Теперь срок — до 1 июня. Не исключено, что акцизы будут снижены и далее. У этой меры есть и обратная сторона — доходы региональных бюджетов снизятся (в них идет часть акциза).

Цены на бензин на московских автозаправках за неделю с 21 по 27 мая, по данным Московской топливной ассоциации, выросли почти на рубль. Стоимость топлива марки Аи-92 увеличилась на 90 копеек — до 42,21 руб. за литр, а цена на бензин марки Аи-95 — на 88 копеек до 45,5 руб. Примерно такая же картина наблюдалась в целом по России. По данным Росстата на 20 мая, средняя розничная цена бензина ускорила рост с 1,1% до 1,8% в неделю. К 21 мая она достигла 42,03 руб. за литр, а на 28 мая — уже 42,83 руб. В Москве 92-й бензин, по данным того же Росстата, за последнюю неделю продавали по 40,3-45,5 руб. за литр, 95-й — 44,3-47,15 руб. В целом уровень роста цен на бензин почти в десять раз опережает уровень текущей инфляции в стране.

Очень сильным рост цен на бензин назвала почти треть респондентов, указано в бюллетене ЦБ об инфляционных ожиданиях. Вкупе с ослаблением рубля этот фактор стал причиной повышения инфляционных ожиданий — россияне готовятся к скачку цен в целом. В действии логика «дорожает топливо — дорожает все».

«Рост розничных цен на АЗС имеет место по причине роста с марта этого года оптовых цен на нефтепродукты, в том числе вследствие недостаточности предложения нефтяными компаниями моторных топлив на биржевых торгах и во внебиржевом сегменте», — объяснила антимонопольная служба . Нефтяники на срочном совещании у вице-премьера Дмитрия Козака пообещали держать цены месяц — до того, как правительство выработает меры поддержки НПЗ.

При этом как только существенно растут мировые цены на нефть (всю прошлую неделю они были на трехлетних максимумах — мы снова вспомнили, что баррель, оказывается, может стоит 80 долларов), российские производители начинают наращивать производство тех нефтепродуктов, которые идут на экспорт — ради увеличения долларовой выручки. А производство автомобильного бензина, который Россия не экспортирует вовсе, наоборот, сокращается. На фоне роста весенне-летнего потребления (в теплое время года в России люди ездят больше, идут сельхозработы) возникает дефицит. И это тоже толкает цены вверх.

Объяснение роста цен на бензин ростом цен на нефть в России не проходит испытания элементарной логикой, которую на своем кошельке проверяет каждый автолюбитель.

Когда цены на нефть растут — бензин дорожает. Но когда они падают — а в последние десять лет цены колебались в разные стороны в гигантском диапазоне от 25 до почти 150 долларов за баррель — бензин почему-то не дешевеет.

При этом в долларовом выражении цены на бензин в нашей стране не растут, а падают. За 10 лет цены в рублях выросли примерно вдвое. Но если 10 лет назад литр бензина в стране стоил около доллара, когда за сам доллар давали 23 рубля, то сейчас не доходит и до 80 центов. Правда, доллар в России сейчас стоит примерно 62 рубля. Бензин вырос вдвое, а доллар — почти втрое.

Сильно дешев бензин в России и по мировым меркам. Если у нас литр дешевле 80 центов, то, например, среднемировая цена вдвое выше — $1,55. В США — свыше $3,3 за литр. А самый дешевый бензин (в пересчете) на рубли — в нищей Венесуэле , там литр стоит 60 копеек, и цены директивно регулируются государством. Правда, в одной из главных нефтедобывающих стран мира периодически возникает дефицит топлива.

В России, тем не менее, любой скачок цен на бензин воспринимается и государством, и населением очень болезненно.

Не случайно бывали моменты, когда правительство вынуждало нефтяные компании фактически замораживать на какое-то время отпускные цены на бензин. Или, как сейчас, пытается сгладить рост цен снижением акцизов. В случае резкого роста цен на другие товары правительство так не реагирует.

Такая обостренная реакция вполне понятна. Во-первых, автомобилизация россиян неуклонно растет. Сейчас машины есть даже у небогатых людей. Для них рост цен на бензин означает обнищание, лишение статуса, а часто просто невозможность нормально жить и передвигаться — в силу расстояний, качества дорог и неразвитости бытовой инфраструктуры в ряде регионов страны. То, как скачок цен на бензин может сказаться на пенсионерах, продемонстировал один из депутатов камчатского заксобрания: пересел на коня Ракету — жрет меньше.

Вторая «опасность» стремительно дорожающего бензина — роль цен на топливо во всей ценовой цепочке экономики. «Бензиновая инфляция» (в том числе из-за удорожания грузовых автоперевозок) сразу разгоняет маховик цен на все остальное.

Поскольку наши люди и так четыре года подряд теряли в доходах, а сейчас россиян с некоторой долей вероятности может ждать повышение налогов, низкая инфляция стала едва ли не главным «извиняющим» обстоятельством политики правительства. Рекорд инфляции, конечно, был связан прежде всего с относительной стабилизацией курса рубля (однако он при нынешних ценах на нефть все равно просел к доллару почти на 20% по сравнению с тем, как было в прошлый раз, когда нефть колебалась в диапазоне 75-80 долларов за баррель). Вторая причина низкой инфляции — падение доходов. У россиян просто не было денег, чтобы наращивать потребление. Повышение цен на бензин рискует разогнать инфляционную спираль во всей экономике и похоронить это достижение.

Так что если правительство в ближайшее время вновь попытается порегулировать нефтяную отрасль в ручном режиме — можно не удивляться. С ценами на бензин в России шутить примерно так же опасно, как с зажигалкой на бензоколонке.