Минфин залезет под матрасы россиян

Бегство иностранных капиталов из российских ОФЗ продолжается. В мае зарубежные фонды продали бумаг на 100 миллиардов рублей, сообщила зампред ЦБ Ксения Юдаева . Столько же утекло в апреле. В общей сложности за два месяца вложения сократились почти на 10%.

Если 1 апреля нерезиденты занимали 34,5% рынка, то к концу мая — 31%. Это значение стало минимальным с августа прошлого года, а объем продаж — рекордным за всю историю наблюдений.

Первую волну распродаж, по словам Юдаевой, спровоцировала новая порция американских санкций. Только за два дня 9 и 10 апреля из российских бумаг было выведено свыше 50 миллиардов рублей. В мае свою роль сыграла «общая тенденция выхода из активов развивающихся рынков».

При этом сам рынок ОФЗ пострадал не сильно, уверены в ЦБ. Кривая их доходности, подскочившая в апреле, в мае опять снизилась и сейчас находится на уровне ниже начала 2018 года по всем срокам.

«Снижение доходности происходит, несмотря на сокращение вложений нерезидентов в ОФЗ. Это связано с тем, что есть устойчивый спрос на ОФЗ со стороны российских НПФ и банков, прежде всего, системно значимых», — пояснила Юдаева.

Конец эпохи carry trade?

Санкции стали лишь спусковым крючком для сбрасывания российских бумаг, полагают аналитики. Основная причина дальнейшего вывода средств — рост доходностей американского госдолга, вызванный хорошими экономическими показателями и опасениями разогрева инфляции в США на фоне оживления потребительского спроса.

В то же время с инфляцией ФРС борется повышением ключевой ставки, что снижает интерес инвесторов к carry trade в России , где ставка, напротив, медленно, но планомерно сокращается. При этом в течение апреля и мая, как рубль, так и российские бонды все равно смотрелись лучше инструментов наиболее слабых стран развивающихся рынков, отмечает главный стратег «БКС Глобал Маркетс» Вячеслав Смольянинов

И все же, при отсутствии новых санкционных потрясений, перспективы для ставок на carry trade в рубле и ОФЗ будут в значительной степени зависеть от отношения к развивающимся рынкам в целом, считает он.

«Реальные ставки в России пока весьма привлекательны, но мы полагаем, что лучшие возможности уже миновали — инфляция начнет ускоряться, инвесторы стали опасаться развивающихся рынков на фоне роста волатильности в апреле-мае, а новые санкции против „Русала“ показали, что арсенал давления далеко не исчерпан», — сказал эксперт «Ридусу».

Вместе с тем, по его мнению, общее влияние на экономику этого явления было и будет оставаться минимальным — объемы все-таки очень небольшие относительно накопленной излишней ликвидности.

На последнем аукционе спрос на ОФЗ превысил предложение в два раза, напоминает вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский . Но действительно сейчас заметен крен в сторону внутреннего спроса.

«У нас просто очень много денег сейчас, которые напечатаны под спасение различное, и часть из них паркуется в ОФЗ», — поясняет аналитик.

Свою лепту вносят и олигархи, которых «прижали» на Западе. Они предусмотрительно выводили оттуда свои средства. А куда их теперь пристраивать? ОФЗ — один из вариантов.

Скорее всего, доля отечественных инвесторов и впредь будет расти, предполагает эксперт, хотя и не слишком быстро. Carry trade все еще интересен, и пока ставить на нем крест рановато, но перспективы весьма туманны на фоне сокращения разрыва в ставках. Тем более что и ЕС в ближайшее время может перейти к ужесточению монетарной политики.

С другой стороны, тренд на снижение ставок Банка России сегодня тоже не так однозначен. Есть мнение, что этот цикл уже заканчивается. Наконец, многое будет зависеть от развития санкционной истории и от цен на нефть.

Но особых угроз для экономики Вязовский тоже не видит. Если горячих денег от иностранцев будет меньше, ей будет только лучше, уверен он. От капиталов, которые приходят и уходят по щелчку мыши ничего хорошего ждать не приходится. И в идеале с этим надо бороться, например, вводить налог на спекуляцию (платиться с оборота, если деньги выводятся слишком быстро).

По словам эксперта, даже в западном мире сейчас все больше становится экономистов, которые считают, что свободное бесконтрольное движение капиталов — это как корабль без переборок, одна пробоина и все тонет.

Залезть под матрасы

Пока ЦБ подсчитывает потери иностранных капиталов, Минфин задумался о том, как привлечь побольше средств на внутреннем рынке. В ведомстве наметили модернизацию «народных» ОФЗ, чтобы заманить новых покупателей. В частности, планируется понизить минимальный порог покупки бумаг, расширить сеть их распространения и разработать меры поощрения банков, которые будут продавать облигации, рассказал «Известиям» замминистра финансов Сергей Сторчак

Сейчас минимальный порог составляет 30 тысяч рублей. Банкам-агентам поручат провести опрос клиентов, чтобы выяснить наиболее оптимальный размер «входного билета». Новым банкам Минфин собирается платить за то, что они распространяют ОФЗ для населения. Ранее сообщалось, что одним из возможных новых банков-агентов, который сможет продавать гражданам облигации, является Почта-банк.

Минфин также рассматривает возможность снижения доходности по «народным» облигациям до уровня «чуть лучше» банковских вкладов, сообщил Сторчак.

Последняя инициатива, скорее всего, продиктована запросами финансовых организаций, допускает Вязовский. Доходность диктует рынок. И если ключевая ставка, а за ней и ставки по депозитам падают, а народные облигации при этом дают высокую доходность и высасывают деньги, банки, конечно, недовольны. Но вложения в эти бумаги все равно останутся достаточно выгодными, полагает эксперт, и в целом одобряет намерения Минфина.

«Надо приучать население к финансовой грамотности, а вложения в ценные бумаги — это правильное финансовое поведение. У нас государственные бумаги достаточно надежны, рейтинги сейчас растут», — отмечает аналитик.

Но ожидать заметного повышения спроса не стоит. «Средний чек» при покупке «народных» облигаций, по данным ВТБ, в рамках первого выпуска составил 1,8 миллионов рублей, а в рамках второго дорос до 2,3 миллионов рублей. Это говорит о том, что интерес к бумагам проявляют достаточно состоятельные люди, у которых большой объем свободных денег для инвестиций и опыт в таких делах.

Граждане с более скромным достатком вряд ли массово бросятся скупать ОФЗ, даже если порог вхождения заметно снизится. Особенно при одновременном сокращении их доходности почти до уровня обычных депозитов.

Кроме того, в этом случае должна хорошо работать банковская система, а в России она сейчас находится далеко не в лучшем состоянии. Многочисленные шумные банкротства не способствуют росту доверия со стороны населения.