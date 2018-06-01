Украина поставила условие «Газпрому»

СМИ: Украина хочет поднять «Газпрому» транзитный тариф

"Нафтогаз Украины" готов сохранить ставку транзита российского газа через Украину в 2020–2028 годах примерно на нынешнем уровне, но для этого "Газпром" должен согласиться на прокачку 110 миллиардов кубометров газа в год и на рост тарифов в 2018–2019 годах на треть — совокупно на 2,3 миллиарда долларов, пишет в пятницу газета "Коммерсант"

Как сообщили источники издания, условия коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко направил зампреду правления "Газпрома" Александру Медведеву "на майских праздниках". "Нафтогаз" предлагает такие варианты: самостоятельное бронирование "Газпромом" мощностей газотранспортной системы Украины либо их бронирование клиентами "Газпрома". В этих случаях применимым правом для контракта будет украинское, которое, как настаивает "Нафтогаз", сейчас гармонизировано с энергетическим законодательством ЕС

Другой вариант — продажа газа "Нафтогазу" на восточной границе Украины с обратной покупкой этого объема на западной (газовый своп). В этом случае плата за транзит будет оформлена как маржа между сделками, и "Нафтогаз" готов на контракт по другому праву, в том числе по шведскому (как сейчас в транзитном контракте).

Что касается уровня тарифов на прокачку, то "Нафтогаз" настаивает на их повышении уже в 2018–2019 годах, то есть в рамках действующего контракта, считая их заниженными. "Нафтогаз" исходит из того, что "Газпром" в соответствии с решением Стокгольмского арбитража будет прокачивать по ГТС Украины не менее 110 миллиардов кубометров в год в 2018–2019 годах. По действующей ставке без учета топливной составляющей "Нафтогаз" будет получать 2,55 миллиарда долларов выручки в год. Но украинцы хотят 3,7 миллиарда долларов — с ростом тарифа примерно на 33%.

Украинская компания 13 марта направила "Газпрому" уведомление о пересмотре тарифов, и если стороны не договорятся, собирается идти в арбитраж. После 2019 года "Нафтогаз" считает достаточной тарифную выручку в 2,7 миллиарда долларов в год без топливной составляющей (рост ставки на 3% при прочих равных), но при условии транзита 110 миллиардов кубометров в год. Украинцы предлагают перенести повышенные платежи за 2018–2019 годы на 2020–2028 годы. Тогда в ближайшие два года тариф не изменится, а затем средний платеж составит 3,2 миллиарда долларов в год.

"Газпром" не только не собирается прокачивать 110 миллиардов кубометров, но и публично заявляет о будущем снижении транзита через Украину до 10–15 миллиардов кубометров. По информации источников газеты, если "Газпром" будет настаивать на снижении тарифов или откажется гарантировать загрузку ГТС в 110 миллиардов кубометров, "Нафтогаз" хочет потребовать в арбитраже компенсации обесценения ГТС из-за неполной окупаемости инвестиций. Размер обесценения при тарифе в 1 доллар и транзите до 13 миллиардов кубометров "Нафтогаз" оценивает в 11 миллиардов долларов, при текущем тарифе и транзите в 65 миллиардов кубометров — в 6 миллиардов долларов.