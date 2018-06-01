Ещё
Украина поставила условие «Газпрому»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Украина хочет поднять «Газпрому» транзитный тариф 

Прайм 37 минут назад
Фото: РИА Новости
"Нафтогаз Украины" готов сохранить ставку транзита российского газа через Украину в 2020–2028 годах примерно на нынешнем уровне, но для этого "Газпром" должен согласиться на прокачку 110 миллиардов кубометров газа в год и на рост тарифов в 2018–2019 годах на треть — совокупно на 2,3 миллиарда долларов, пишет в пятницу газета "Коммерсант".
Как сообщили источники издания, условия коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко направил зампреду правления "Газпрома" Александру Медведеву "на майских праздниках". "Нафтогаз" предлагает такие варианты: самостоятельное бронирование "Газпромом" мощностей газотранспортной системы Украины либо их бронирование клиентами "Газпрома". В этих случаях применимым правом для контракта будет украинское, которое, как настаивает "Нафтогаз", сейчас гармонизировано с энергетическим законодательством ЕС.
Другой вариант — продажа газа "Нафтогазу" на восточной границе Украины с обратной покупкой этого объема на западной (газовый своп). В этом случае плата за транзит будет оформлена как маржа между сделками, и "Нафтогаз" готов на контракт по другому праву, в том числе по шведскому (как сейчас в транзитном контракте).
Что касается уровня тарифов на прокачку, то "Нафтогаз" настаивает на их повышении уже в 2018–2019 годах, то есть в рамках действующего контракта, считая их заниженными. "Нафтогаз" исходит из того, что "Газпром" в соответствии с решением Стокгольмского арбитража будет прокачивать по ГТС Украины не менее 110 миллиардов кубометров в год в 2018–2019 годах. По действующей ставке без учета топливной составляющей "Нафтогаз" будет получать 2,55 миллиарда долларов выручки в год. Но украинцы хотят 3,7 миллиарда долларов — с ростом тарифа примерно на 33%.
Украинская компания 13 марта направила "Газпрому" уведомление о пересмотре тарифов, и если стороны не договорятся, собирается идти в арбитраж. После 2019 года "Нафтогаз" считает достаточной тарифную выручку в 2,7 миллиарда долларов в год без топливной составляющей (рост ставки на 3% при прочих равных), но при условии транзита 110 миллиардов кубометров в год. Украинцы предлагают перенести повышенные платежи за 2018–2019 годы на 2020–2028 годы. Тогда в ближайшие два года тариф не изменится, а затем средний платеж составит 3,2 миллиарда долларов в год.
"Газпром" не только не собирается прокачивать 110 миллиардов кубометров, но и публично заявляет о будущем снижении транзита через Украину до 10–15 миллиардов кубометров. По информации источников газеты, если "Газпром" будет настаивать на снижении тарифов или откажется гарантировать загрузку ГТС в 110 миллиардов кубометров, "Нафтогаз" хочет потребовать в арбитраже компенсации обесценения ГТС из-за неполной окупаемости инвестиций. Размер обесценения при тарифе в 1 доллар и транзите до 13 миллиардов кубометров "Нафтогаз" оценивает в 11 миллиардов долларов, при текущем тарифе и транзите в 65 миллиардов кубометров — в 6 миллиардов долларов.
Прайм: последние новости
Пентагон изучит возможное влияние на вооруженные силы импортных пошлин США на металлы Президент ФРГ: Опасения Украины о потере роли транзитера газа в Европу безосновательны ЦБ: Украина сможет претендовать на новую кредитную программу МВФ не раньше 2020 г
Комментарии2  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Деньги россиян под угрозой49
Михалков высказался о поразивших россиян доходах795
Шнуров назвал причину развода12
С России сняли вину в уничтожении Boeing над Донбассом788
В России исчезнут обманутые дольщики38
Видео
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
01:39
В Раде признали позор украинских спецслужб
В мире
00:28
Шнуров назвал причину развода
Шоу-бизнес
01:03
США начинают торговую войну с Европой
Экономика
01:58
Журналист пробрался во дворец Ким Чен Ына
Политика Общество
03:58
Лавров встретился с Ким Чен Ыном
Политика
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
01:00
Россиянам предрекли массовое банкротство
Личный счет Статьи
03:36
Назван возможный организатор покушения на Бабченко
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение