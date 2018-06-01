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В РФ хотят внедрить блокчейн в банковские технологии
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В РФ хотят внедрить блокчейн в банковские технологии 

RT на русском 48 минут назад
Фото: depositphotos.com
Банковские продукты на блокчейн-платформах появятся в России в третьем квартале 2018 года, заявила заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.
Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на данные ЦБ.
Отмечается, что мировые инвестиции в развитие технологии блокчейн в текущем году выросли в 2,2 раза, составив $2,1 млрд, при этом более трети приходятся на финансовый сектор.
В Центробанке отметили, что введение новых технологий поспособствует сокращению проведения банковских операций, так как в России до сих пор существует бумажный документооборот между кредитными организациями.
Ранее СМИ сообщали, что ЦБ переведёт российский аналог SWIFT на блокчейн в 2019 году.
Также «Газета.Ru» сообщала, что глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал о работе по внедрению блокчейна в систему регистрации сделок с недвижимостью в рамках итогового заседания коллегии в Росреестре.
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