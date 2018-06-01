В РФ хотят внедрить блокчейн в банковские технологии

Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на данные ЦБ.

Отмечается, что мировые инвестиции в развитие технологии блокчейн в текущем году выросли в 2,2 раза, составив $2,1 млрд, при этом более трети приходятся на финансовый сектор.

В Центробанке отметили, что введение новых технологий поспособствует сокращению проведения банковских операций, так как в России до сих пор существует бумажный документооборот между кредитными организациями.

Ранее СМИ сообщали, что ЦБ переведёт российский аналог SWIFT на блокчейн в 2019 году.