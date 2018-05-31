ЕС подготовил жесткий ответ США в торговой войне

Евросоюз подготовил жесткий ответ США в торговой войне

В Европе заявили о готовности ответить на решение США о вводе пошлин на сталь и аллюминий.

Мексики и Ранее в Вашингтоне заявили о введении с 1 июня пошлин на импорт в США стали и алюминия из Европы, Канады Южной Кореи и других стран.

Аргентина, Решение о вводе новых тарифов на ввоз стали и алюминия в США было принято 23 марта. Пошлины на сталь составили 25%, на алюминий — 10%. Они действуют для всех стран, но Австралия Бразилия , Канада, Мексика, Южная Корея и страны ЕС получили отсрочку до 1 мая. Позднее ее продлили до 1 июня. В ночь на пятницу указанные пошлины начнут распространяться на все эти страны, кроме Аргентины.

Реакция ЕС

В числе ответных мер также предусматривается рассмотрение этого вопроса в ВТО. В Евросоюзе заявили о том, что юридические процедуры против США в этой организации запустят 1 июня. Соответствующее решение было принято 29 мая на коллегии еврокомиссаров.

Помимо этого в Еврокомиссии заявили о намерении оградить рынок стали и алюминия ЕС от ущерба, вызванного дополнительным импортом, который может появиться в регионе из-за закрытия американского рынка. "Грустный день для основанного на правилах торгового порядка, построенного вместе с Европой и США за последние 70 лет. Победителей нет, когда мы идем по пути протекционизма. Это плохо для занятости, (экономического — ред.) роста и инвестиций", — написал в Twitter вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен.

Ответ правительств

С осуждением позиции американских властей выступили и правительства ведущих европейских государств. Глава МИД Германии назвал пошлины незаконными.

"С нашей точки зрения, односторонние меры американцев незаконны. Мы считаем неуместным обосновывать введение пошлин на сталь и алюминий требованиями национальной безопасности США, как и размышления о подобных (мерах) для импорта автомобилей", — заявил глава внешнеполитического ведомства Германии.

В Лондоне также выступили против подобных действий Вашингтона. "Мы глубоко разочарованы, что США решили применить пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС… Великобритания и другие страны ЕС близкие союзники США и должны быть полностью исключены из под американских мер по стали и алюминию", — отмечается в сообщении министерства по международной торговле Соединенного Королевства.