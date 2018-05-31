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В Белом доме заявили о готовности продолжать переговоры по вопросу пошлин на сталь и алюминий
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В Белом доме заявили о готовности продолжать переговоры по вопросу пошлин на сталь и алюминий 

RT на русском 1 час назад
В Белом доме опубликовали заявление, в котором говорится, что США готовы продолжать переговоры по пошлинам на сталь и алюминий с ЕС, а также Канадой и Мексикой.
«С 1 июня 2018 года пошлины на импорт стали и алюминия из этих стран (государств ЕС, Канады и Мексики. — RT) больше не будут приостанавливаться. Администрация продолжит обсуждения с ними (данной темы. — RT) и остаётся открытой для обсуждений с другими странами», — указывается в сообщении.
Ранее США объявили о введении с 1 июня пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.
В Евросоюзе заявили, что примут ответные меры на введение Соединёнными Штатами пошлин на ввоз стали и алюминия.
RT на русском: последние новости
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