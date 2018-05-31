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ЕС вынужден отреагировать на пошлины США
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ЕС вынужден отреагировать на пошлины США, заявил Курц 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин
Евросоюз не хочет торговой войны с США, но вынужден и готов отреагировать на решение США распространить импортные пошлины на сталь и алюминий на ЕС, заявил в четверг канцлер Австрии Себастьян Курц.
Ранее Вашингтон объявил, что вводит пошлины в отношении ввозимых стали и алюминия в США из Европы, Канады, Мексики и Южной Кореи и других стран, за исключением Аргентины. Они вступят в силу в ночь на пятницу.
"Пошлины США — это неверный путь, они угрожают европейским экономическим интересам. ЕС не хочет торговой войны с США, от которой в итоге потеряют обе стороны, но теперь вынужден отреагировать ответными мерами. К этому мы хорошо подготовлены", — написал Курц на своей страничке в Twitter.
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