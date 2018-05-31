ЕС вынужден отреагировать на пошлины США

Евросоюз не хочет торговой войны с США, но вынужден и готов отреагировать на решение США распространить импортные пошлины на сталь и алюминий на ЕС, заявил в четверг канцлер Австрии Себастьян Курц.
Ранее Вашингтон объявил, что вводит пошлины в отношении ввозимых стали и алюминия в США из Европы, Канады, Мексики и Южной Кореи и других стран, за исключением Аргентины. Они вступят в силу в ночь на пятницу.
"Пошлины США — это неверный путь, они угрожают европейским экономическим интересам. ЕС не хочет торговой войны с США, от которой в итоге потеряют обе стороны, но теперь вынужден отреагировать ответными мерами. К этому мы хорошо подготовлены", — написал Курц на своей страничке в Twitter.