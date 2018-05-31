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Франция назвала новые пошлины США необоснованными
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Франция назвала новые пошлины США необоснованными 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Reuters
Государственный секретарь при министре иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан заявил, что новые пошлины США на экспорт европейских металлов необоснованны. Об этом сообщает Reuters.
"Сегодня Франция и ЕС, конечно, не одобряют эти меры", — сказал Лемуан.
Он также отметил, что Евросоюз готовит ответные меры на действия США.
"Я рад, что в этот момент истины ЕС объединился", — добавил Лемуан.
Ранее Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем сообщила, что Европейский союз откроет дело во Всемирной торговой организации против введения США новых пошлин на сталь и алюминий ЕС.
Министр торговли США Уилбур Росс рассказал, что США введут пошлины на импорт алюминия и стали из Канады, Мексики и Европейского союза с 1 июня.
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