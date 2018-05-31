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Валюты бывшего СССР:рубль и тенге падают из-за нефти
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Валюты бывшего СССР:рубль и тенге падают из-за нефти 

Вести.Ru 24 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 31 мая — «Вести. Экономика». За неделю с 24 по 31 мая валюты стран СНГ дружно упали по отношению к доллару США. Лидером снижения стал белорусский рубль (-1,62%). Существенно снизились грузинский лари и молдавский лей (обе валюты упали более чем на 1%) Российский рубль и казахстанский тенге подешевели к доллару почти одинаково, на 0,98% и на 0,96%, соответственно. Узбекский сум понизился к доллару на 0,27%. Растущих валют на прошлой неделе не было. Нейтралитет сохранили, не изменившись в цене, азербайджанский манат и киргизский сом. Среди валют, которые упали к доллару менее чем на 0,1%, можно выделить армянский драм, украинскую гривну и таджикский сомони.Рубль снижался в основном под воздействием снижения цены на нефть. Цена Brent не смогла удержаться на уровне в $80 за баррель и резко откатилась вниз. За неделю нефть подешевела на 2,3%, что негативно сказалось на курсе рубля, а также казахстанского тенге, тоже относящегося к группе «нефтяных» валют. Дополнительное давление на рубль оказывает негативный геополитический фон. Прошедший на прошлой неделе в российской Cеверной столице Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2018), где было сделано много важных заявления относительно стратегии развития российской экономики, отчасти позволил приостановить снижение курса рубля к доллару. Тем временем на прошлой неделе темпы роста доллара к корзине мировых валют замедлились, американская валюта подорожала только на 0,15%. Однако это событие пока еще не было отыграно на рынках валют развивающихся стран. Развивающиеся рынки обеспокоены введением в США пошлин на импорт китайских товаров в размере 25%. Тем временем Китай укрепляет экономические связи с Россией. Так, ПМЭФ-2018 посетил второй человек в КНР после председателя Си Цзиньпина — заместитель председателя Ван Цишань. А после окончания форума в Пекине состоялись трехсторонние консультации Китая, России и Монголии о создании экономического коридора между этими дружественными странами.
Киргизский сом не изменился в цене за неделю, несмотря на то, что начавшийся ранее энергетический скандал, как мы и ожидали, перерос в локальный политический кризис, но, правда, вялотекущий и выражающийся в том, что некоторые оппозиционные депутаты парламента требуют на фоне этого скандала лишить неприкосновенности бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Вероятнее всего, парламентское большинство эту инициативу не поддержит. Между тем, в Закавказье все спокойно и в экономике, и в политике. Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян после недавнего визита к Владимиру Путину в Сочи совершил свой первый официальный визит за рубеж. Премьер Армении посетил соседнюю Грузию, где ему был оказан по-грузински добрый и теплый прием. Во время визита премьер-министры Армении и Грузии отметили, что экономические связи между странами укрепляются, а экономический рост в Грузии во многом сейчас определяется ростом въездного туристического потока, и больше всего туристов в Грузию приезжает из соседней Армении. Грузинский лари на эти положительные новости не отреагировал, корректируясь вниз после длительного периода роста. Зато армянский драм показал относительно других валют СНГ неплохую динамику. Негатив, связанный с политическими потрясениями в Армении, можно считать исчерпанным. Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари
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