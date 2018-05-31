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Пошлины США касаются экспорта ЕС за 2017 год
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ЕК: пошлины США касаются экспорта Евросоюза на €6,4 млрд за 2017 год 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Новые пошлины Соединённых Штатов на ввоз стали и алюминия затрагивают, по данным за 2017 год, поставки из Евросоюза в США на сумму €6,4 млрд, говорится в сообщении Еврокомиссии.
«Меры США затрагивают экспорт ЕС на сумму €6,4 млрд в 2017 году», — отмечается в сообщении.
Как подчеркнули в пресс-службе, Евросоюз готовился к подобной ситуации на протяжении нескольких месяцев и будет реагировать на торговые ограничения США быстро, пропорционально и в полном соответствии с правилами ВТО.
Ранее Еврокомиссия назвала пошлины США протекционизмом и пообещала объявить об ответных мерах в ближайшее время.
С 1 июня США вводят пошлины на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.
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