Пошлины США касаются экспорта ЕС за 2017 год

ЕК: пошлины США касаются экспорта Евросоюза на €6,4 млрд за 2017 год

Новые пошлины Соединённых Штатов на ввоз стали и алюминия затрагивают, по данным за 2017 год, поставки из Евросоюза в США на сумму €6,4 млрд, говорится в сообщении Еврокомиссии «Меры США затрагивают экспорт ЕС на сумму €6,4 млрд в 2017 году», — отмечается в сообщении. Как подчеркнули в пресс-службе, Евросоюз готовился к подобной ситуации на протяжении нескольких месяцев и будет реагировать на торговые ограничения США быстро, пропорционально и в полном соответствии с правилами ВТО Ранее Еврокомиссия назвала пошлины США протекционизмом и пообещала объявить об ответных мерах в ближайшее время. Мексики. С 1 июня США вводят пошлины на алюминий и сталь из Европы, Канады