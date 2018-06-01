Непостроенный стадион Абрамовича — только начало игры?

Роман Абрамович заморозил строительство стадиона «Челси». О приостановке проекта официально объявил подконтрольный российскому миллиардеру английский футбольный клуб. Лондонские риелторы тем временем говорят, что «ситуация с Абрамовичем намного хуже, чем кажется»: богатые россияне начинают продавать жилье в Лондоне.

Если нет визы — не будет и стадиона. В официальном заявлении клуба сказано, что причина приостановки строительства — неблагоприятный инвестиционный климат. Но Daily Mail пишет, что Абрамович не хочет инвестировать более миллиарда фунтов стерлингов в страну, где он не может работать.

Источники издания в Израиле , где Абрамович на днях получил гражданство, и вовсе утверждают, что якобы он отозвал заявку на британскую визу. Кстати, 31 мая Роман Абрамович был в Москве , в «Сколково».

В Лондоне зарегистрирована Millhouse — компания, которая управляет активами Абрамовича и его партнеров, там же «прописан» Evraz . Также он инвестировал десятки миллионов долларов в британские стартапы и недвижимость. А когда выдачу визы задержали, появились сообщения о том, что для ее получения Абрамовичу придется подтвердить легальность средств, инвестированных в британские активы.

Это стало плохим сигналом для других россиян, которые теперь продают жилье в Лондоне, в том числе чтобы «покинуть страну, пока британские власти не стали задавать слишком много вопросов о происхождении их состояния» — об этом Financial Times рассказали лондонские риелторы. Впрочем, тенденция наметилась еще раньше, говорит управляющий директор LondonDom.com Егор Шишковский:

Егор Шишковский, управляющий директор LondonDom.com: «Конечно, в связи с этой историей с Абрамовичем и тем, что ему не дали визу, некоторые люди будут думать: а что будет со мной? С другой стороны, все это началось гораздо раньше Абрамовича. Где-то с 2014-2015 годов в два раза сократились бюджеты россиян: если раньше россияне смотрели за 3 млн, они стали смотреть за 1,5 млн А сейчас именно тенденция такая, что россияне больше продают свою недвижимость и меньше покупают. И если у нас в компании было раньше, скажем, 90% покупателей из России , то сейчас их, наверное, 30%».

Владимир Гладышев, управляющий партнер адвокатского бюро «Гладышев и партнеры»: «На самом деле, была небольшая паника после Солсбери, но она во многом основывалась на непонимании, как работает английская система. Сейчас в английских судах лежит, наверное, 15 экстрадиционных дел на различных бизнесменов из России. Российские бизнесмены продолжают приезжать и замечательно себя чувствовать. Некоторые проблемы с продлением визы у Романа Абрамовича близки к технической погрешности, но в любом случае это не массовые гонения на русских бизнесменов».