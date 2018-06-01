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Непостроенный стадион Абрамовича — только начало игры?
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Непостроенный стадион Абрамовича — только начало игры? 

BFM.RU
Фото: Martti Kainulainen/ТАСС
Роман Абрамович заморозил строительство стадиона «Челси». О приостановке проекта официально объявил подконтрольный российскому миллиардеру английский футбольный клуб. Лондонские риелторы тем временем говорят, что «ситуация с Абрамовичем намного хуже, чем кажется»: богатые россияне начинают продавать жилье в Лондоне.
Если нет визы — не будет и стадиона. В официальном заявлении клуба сказано, что причина приостановки строительства — неблагоприятный инвестиционный климат. Но Daily Mail пишет, что Абрамович не хочет инвестировать более миллиарда фунтов стерлингов в страну, где он не может работать.
Источники издания в Израиле, где Абрамович на днях получил гражданство, и вовсе утверждают, что якобы он отозвал заявку на британскую визу. Кстати, 31 мая Роман Абрамович был в Москве, в «Сколково».
В Лондоне зарегистрирована Millhouse — компания, которая управляет активами Абрамовича и его партнеров, там же «прописан» Evraz. Также он инвестировал десятки миллионов долларов в британские стартапы и недвижимость. А когда выдачу визы задержали, появились сообщения о том, что для ее получения Абрамовичу придется подтвердить легальность средств, инвестированных в британские активы.
Это стало плохим сигналом для других россиян, которые теперь продают жилье в Лондоне, в том числе чтобы «покинуть страну, пока британские власти не стали задавать слишком много вопросов о происхождении их состояния» — об этом Financial Times рассказали лондонские риелторы. Впрочем, тенденция наметилась еще раньше, говорит управляющий директор LondonDom.com Егор Шишковский:
Егор Шишковский, управляющий директор LondonDom.com: «Конечно, в связи с этой историей с Абрамовичем и тем, что ему не дали визу, некоторые люди будут думать: а что будет со мной? С другой стороны, все это началось гораздо раньше Абрамовича. Где-то с 2014-2015 годов в два раза сократились бюджеты россиян: если раньше россияне смотрели за 3 млн, они стали смотреть за 1,5 млн А сейчас именно тенденция такая, что россияне больше продают свою недвижимость и меньше покупают. И если у нас в компании было раньше, скажем, 90% покупателей из России, то сейчас их, наверное, 30%».
Пока одни покидают Лондон, другие, наоборот, туда переезжают. В Великобританию с семьей перебрался Борис Минц — на фоне того, как его компанию O1 начал проверять Следственный комитет после жалобы главы банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова. Управляющий партнер лондонского адвокатского бюро «Гладышев и партнеры» Владимир Гладышев этому не удивлен:
Владимир Гладышев, управляющий партнер адвокатского бюро «Гладышев и партнеры»: «На самом деле, была небольшая паника после Солсбери, но она во многом основывалась на непонимании, как работает английская система. Сейчас в английских судах лежит, наверное, 15 экстрадиционных дел на различных бизнесменов из России. Российские бизнесмены продолжают приезжать и замечательно себя чувствовать. Некоторые проблемы с продлением визы у Романа Абрамовича близки к технической погрешности, но в любом случае это не массовые гонения на русских бизнесменов».
И все же британская The Times, комментируя решение Абрамовича заморозить строительство стадиона «Челси», ожидает, что следом за ним и другие российские бизнесмены будут отказываться от инвестиций в британские активы.
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