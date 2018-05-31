Миграция на паузе: Россия не спешит впускать таджиков

Душанбе просит Москву продлить сроки разрешений на работу таджикских трудовых мигрантов. Их денежные переводы составляют треть ВВП Таджикистана . Этот вопрос был поднят во время первой заграничной командировки премьер-министра Дмитрия Медведева после переназначения на пост в мае этого года.

С 30 мая по 1 июня премьер-министр Дмитрий Медведев находится с официальным визитом в Таджикистане. Для него это первый заграничный визит после переназначения в начале мая главой правительства. Основная цель поездки — заседание Совета глав правительств стран СНГ. Но работа в Душанбе началась с двусторонних переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоновым и премьером Кахиром Расулзода.

Отношения двух стран тесно связаны. Один из главных источников финансирования экономики Таджикистана — трудовые мигранты.

В 2015 году в этой стране начался банковский кризис, который не завершен и сегодня. Он стал следствием экономической просадки в России , когда произошло резкое сокращение финансовых переводов в Таджикистан от трудовых мигрантов.

Тогда банковская система республики столкнулась с проблемными кредитами, общий объем которых превысил $520 миллионов. У четырех коммерческих банков — «Точиксодиротбанка», «Агроинвестбанка», «Таджпромбанка» и «Фононбанка» — возникли серьезные задолженности перед вкладчиками и партнерами. В феврале 2017 года из-за этих проблем были отозваны лицензии на осуществление банковской деятельности у двух банков, допустивших дефолты — «Таджпромбанка» и «Фононбанка».

Для выхода из тяжелой ситуации власти страны обращались к международным финансовым институтам с просьбой предоставить $550 млн Всемирный банк , Азиатский банк развития и МВФ согласились выделить в общей сложности $200 млн Взамен они потребовали провести комплексную реформу банковского сектора. Требовалось полностью поменять менеджмент кризисных банков и разработать долгосрочную программу по изменению банковской структуры. В Душанбе от таких условий отказались и денег не получили.

Ситуация стабилизировалась в 2017 году, когда экономика России также начала восстанавливаться.

В 2017 году денежные переводы из России в Таджикистан, по данным ЦБ России, выросли на 31,4% и составили более $2,5 млрд Для экономики Таджикистана переводы составили 35,4% ВВП.

Важность этого источника дохода таджикской экономики подтвердил и премьер Кахир Расулзода. По его словам, он предложил Дмитрию Медведеву решить вопрос продления срока регистрации и патентов на работу. Таджикистан хочет, чтобы их трудовые мигранты могли пребывать в России без регистрации до 30 дней с общим пребыванием до 180 дней. Также на заседании межправкомиссии России и Таджикистана в Москве Расулзода предложил рассмотреть вопрос о семейном статусе мигрантов и их пенсионном обеспечении.

По данным министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана, в первом квартале 2018 года количество выехавших за рубеж на трудовую миграцию снизилось на 3% до 109 тыс. В Россию при этом выехали 105 тыс. человек.

В целом число граждан Таджикистана, которые въехали в Россию в 2017 году, составило 2,1 млн человек, что на 214 тыс. больше, чем по итогам 2016 года (данные МВД России ). При этом численность трудовых мигрантов составляет 936,7 тыс. человек (+ 100 тыс. человек по сравнению с 2016 годом).

Во время текущего визита немедленного ответа от российской делегации Расулзода не получил. Не стали в этот раз обсуждать и прямую финансовую помощь, сказал 'Газете.Ru» первый вице-премьер Антон Силуанов

Накануне переговоров в Таджикистане завершила работу миссия МВФ. Фонд 29 мая выступил с заявлением о «необходимости решительных мер для восстановления доверия вкладчиков к банковской системе». По данным МВФ, соотношение госдолга Таджикистана к ВВП за последний год выросло с 42% до 51,4%.

«Управление этих рисков потребует значительной фискальной консолидации для устойчивости долга», — считают представители Фонда.

На начало 2018 года госдолг Таджикистана составил $3,7 млрд Около $2,9 млрд приходятся на внешний долг, $770 млн — на внутренний.

Дмитрий Медведев посоветовал своим коллегам из правительства Таджикистана решать экономические трудности традиционными методами. По его словам, объем товарооборота в минувшем году рос не такими темпами, как хотелось бы.

«Но по итогам первого квартала этого года отмечено его более зримое увеличение, почти на 20%. И эту тенденцию нужно обязательно закрепить», — подчеркнул Медведев.

Он заявил, что в ходе переговоров стороны договорились о дальнейших шагах по развитию экспорта и активизации работ по текущим проектам.

Например, расширение экспортных возможностей российско-таджикского СП Сангтудинская ГЭС-1. Эта ГЭС была построена при участии России еще в 2009 году. Теперь речь идет о включении ГЭС в проект CASA-1000 (Central Asia — South Asia), предусматривающий объединение энергосистем Кыргызстана , Таджикистана, Афганистана Пакистана . Считается, что проект позволит Таджикистану и Киргизии продавать в страны южной Азии избыточные в летнее время 1 300 МВт объемы электроэнергии. Но проект этот заработает не раньше 2020 года.