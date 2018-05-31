Любителей рыбалки снова хотят поставить на счетчик

Понятно, что поиск миллиардов рублей для выполнения нового майского указа президента — задача для нового правительства приоритетная. Дополнительная трудность этого — обещание первого вице-премьера Антона Силуанова не поднимать налоги. Но речь, видимо, не идет об эмбарго на разного рода косвенные налоги и сборы, способные дополнительно пополнить казну. Проблема, однако, в том, что финансовые инновации могут затронуть интересы простого россиянина, ради которого, собственно, власть и готовится совершить социальные и технологические прорывы.

Совсем недавно бушевали страсти по так называемому «налогу на хворост» — попытке обложить налогом сбор населением грибов и ягод в окрестных лесах. Ныне обещают взимать платы только за продажу собранных плодов лесов и полей. Теперь еще появилась информация, что в аппарате Минсельхоза продолжают прорабатывать поправки в Закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», которые предусматривают введение платной любительской рыбалки.

Собственно, идея эта родилась еще в начале десятых годов нынешнего столетия, когда существовало самостоятельное Федеральное агентство по рыболовству. Во главе его стоял Андрей Крайний , фамилия которого дала повод для разного рода кричащих заголовков типа «Нашли, наконец, Крайнего». Так вот, чаще всего такие заголовки относились к статьям, в которых обсуждались варианты объявления рыбалки платной на основе введения подобия охотничьего билета только для любительской посидеть на природе с удочкой…

Global Look Press/Zamir Usmanov // Митинг против платной рыбалки, Санкт-Петербург , 2011

Мотивировали такое предложение тогда, естественно, интересами человека с ведром плотвичек, который через какое-то время смог бы наслаждаться цивилизованно оборудованными местами для любимого хобби. По примеру уже появившихся тогда частных водоемом, насыщенных искусственно разведенными рыбными косяками.

Но в тот момент предложение главы агентства вызвало ощущение шока. Первые массовые протесты в 2011 году начались в марте именно с митингов рыбаков, причем они были весьма массовые. И во многом стали предтечей тех огромных митингов уже осенью и зимой.

Пришлось вмешиваться президенту, дабы поправить Крайнего и успокоить общественное мнение. В немалой степени возникшее широкое недовольство по такому поводу стало причиной и ухода в отставку Андрея Крайнего, и ликвидации самого агентства, которое преобразовалось в одно из управлений Минсельхоза.

Но выясняется, что идея просто дремала в дебрях министерства при Ткачеве. И есть информация, что ее не собираются хоронить и при тандеме Гордеев-Патрушев. Более того, вопросы рыбного хозяйства теперь вынесены отдельной строкой в перечне обязанностей нового вице-премьера.

Вариант платной рыбалки вполне может войти в обойму мер по поиску необходимых средств. Однако сохраняется надежда на то, что президент опять сочтет такой шаг несвоевременным. Тем более, что в наших и условиях и на наших просторах такая поправка может оказаться и коррупционноемкой. Ведь у нас всегда предпочтительнее немного заплатить контролерам, чем приобретать лицензию на вылов пескарей.