Любителей рыбалки снова хотят поставить на счетчик 

Понятно, что поиск миллиардов рублей для выполнения нового майского указа президента — задача для нового правительства приоритетная. Дополнительная трудность этого — обещание первого вице-премьера Антона Силуанова не поднимать налоги. Но речь, видимо, не идет об эмбарго на разного рода косвенные налоги и сборы, способные дополнительно пополнить казну. Проблема, однако, в том, что финансовые инновации могут затронуть интересы простого россиянина, ради которого, собственно, власть и готовится совершить социальные и технологические прорывы.
Совсем недавно бушевали страсти по так называемому «налогу на хворост» — попытке обложить налогом сбор населением грибов и ягод в окрестных лесах. Ныне обещают взимать платы только за продажу собранных плодов лесов и полей. Теперь еще появилась информация, что в аппарате Минсельхоза продолжают прорабатывать поправки в Закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», которые предусматривают введение платной любительской рыбалки.
Собственно, идея эта родилась еще в начале десятых годов нынешнего столетия, когда существовало самостоятельное Федеральное агентство по рыболовству. Во главе его стоял Андрей Крайний, фамилия которого дала повод для разного рода кричащих заголовков типа «Нашли, наконец, Крайнего». Так вот, чаще всего такие заголовки относились к статьям, в которых обсуждались варианты объявления рыбалки платной на основе введения подобия охотничьего билета только для любительской посидеть на природе с удочкой…
Мотивировали такое предложение тогда, естественно, интересами человека с ведром плотвичек, который через какое-то время смог бы наслаждаться цивилизованно оборудованными местами для любимого хобби. По примеру уже появившихся тогда частных водоемом, насыщенных искусственно разведенными рыбными косяками.
Но в тот момент предложение главы агентства вызвало ощущение шока. Первые массовые протесты в 2011 году начались в марте именно с митингов рыбаков, причем они были весьма массовые. И во многом стали предтечей тех огромных митингов уже осенью и зимой.
Пришлось вмешиваться президенту, дабы поправить Крайнего и успокоить общественное мнение. В немалой степени возникшее широкое недовольство по такому поводу стало причиной и ухода в отставку Андрея Крайнего, и ликвидации самого агентства, которое преобразовалось в одно из управлений Минсельхоза.
Но выясняется, что идея просто дремала в дебрях министерства при Ткачеве. И есть информация, что ее не собираются хоронить и при тандеме Гордеев-Патрушев. Более того, вопросы рыбного хозяйства теперь вынесены отдельной строкой в перечне обязанностей нового вице-премьера.
Вариант платной рыбалки вполне может войти в обойму мер по поиску необходимых средств. Однако сохраняется надежда на то, что президент опять сочтет такой шаг несвоевременным. Тем более, что в наших и условиях и на наших просторах такая поправка может оказаться и коррупционноемкой. Ведь у нас всегда предпочтительнее немного заплатить контролерам, чем приобретать лицензию на вылов пескарей.