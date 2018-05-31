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В Россию с любовью, из России с газом
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В Россию с любовью, из России с газом 

Прайм 2 часа назад
Фото: ТАСС
В последние дни сразу два высших должностных лица Болгарии — президент Румен Радев и премьер-министр Бойко Борисов — посетили Москву для обсуждения энергетических вопросов с президентом РФ Владимиром Путиным. Болгария снова захотела получать российский газ, который ей необходим для создания "Балканского энергетического хаба".
Россия прорабатывает вариант поставок газа в Европу через Болгарию, но требует взамен финансовых гарантий.

НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ ЛУЧШЕ БОЛГАРИНА

В 2014 году болгарское правительство во главе с Борисовым заблокировало строительство газопровода "Южный поток". При этом, лично Борисов по указке из Брюсселя приложил все усилия, чтобы полностью разрушить сотрудничество между Россией и Болгарией в энергетической сфере. София отказалась от "Южного потока", несмотря на огромные выгоды, которые могла получить от этого проекта.
В рамках "Южного потока" предполагалось строительство напрямую из России в Болгарию через Черное море четырех ниток газопровода совокупной мощностью 63 млрд куб. м/г. В случае успешной реализации проекта Болгария становилась крупнейшим газовым хабом (распределительным центром) в Южной Европе, зарабатывая на хранении и транспортировке топлива до 600 млн евро в год. Однако давление из Вашингтона, угрозы лишить Болгарию дотаций ЕС, а также политика премьера Борисова, сделали строительство "Южного потока" невозможным.
Москве пришлось договариваться с Анкарой о строительстве газопровода "Турецкий поток", пропускная способность которого составила всего 31,5 млрд куб. м/г — две нитки по 15,75 млрд куб. м/г каждая. Несмотря на многочисленные трудности в российско-турецких отношениях, "Газпром" сумел за год завершить строительство одной нитки, по которой пойдет газ, предназначенный турецким потребителям. Одновременно ведется строительство второй нитки для поставок газа в страны ЕС.
26 мая "Газпром" сообщил о подписании с турецкой стороной протокола о сухопутном участке второй нитки "Турецкого потока", по которой российский газ будет экспортироваться в европейские страны.

"БАЛКАНСКИЙ ГАЗОВЫЙ ХАБ" БЕЗ РОССИИ НЕ СОЗДАТЬ

После отмены проекта "Южный поток" Болгария при помощи Брюсселя приступила к созданию "Балканского газового хаба". София надеялась на газ из разных источников, прежде всего из Азербайджана. Однако получить гарантии масштабных поставок не удалось. Азербайджанская сторона подтвердила предоставление всего 1 млрд куб. м/г. Такого объема не хватит даже на собственные нужды, поскольку Болгария потребляет более 3 млрд куб. м/г. При этом весь импортируемый газ поступает из России.
Бурение на шельфе также не принесло положительных результатов. Обнаружить значительные объемы газа — на что так надеялся Борисов — в Черном море не удалось. "Балканский газовый хаб" остался без газа.
Отсутствие ресурсов вынудило Софию снова обратиться к Москве с предложением направить хотя бы часть экспортных газовых потоков через Болгарию, поскольку возобновление проекта "Южный поток" в нынешних условиях невозможно. При этом, во время переговоров с Путиным президент Радев и премьер Борисов поднимали вопрос прямых поставок газа из России в Болгарию, минуя территорию Турции. Однако отмена проекта "Южный поток" из-за неконструктивной позиции правительства Борисова нанесла России серьезный экономический ущерб, оцениваемый в 800 млн евро, и подорвала доверие к Болгарии.
После переговоров с болгарским премьером Путин сказал: "Болгарская сторона сожалеет по поводу срыва проекта "Южный поток", потому что … его реализация была бы очень выгодна Болгарии. Но попробуем зайти с другой стороны, в данном случае через Турцию".
Российский президент заявил о готовности к сотрудничеству с Болгарией в энергетической сфере, если болгарское правительство или структуры ЕС предоставят твердые гарантии, прежде всего финансовые.
Во время пресс-конференции после российско-болгарских переговоров Путин также высказался по поводу открытия "Южного газового коридора" (ЮГК): "Мы приветствуем диверсификацию поставок энергоносителей на европейский рынок, потому что это создает рыночные условия для работы".

МНОГО ШУМА ИЗ-ЗА ЧЕГО?

На этой неделе в Баку в торжественной обстановке был открыт ЮГК, под которому азербайджанский газ должен поставляться в Европу. Американский президент Дональд Трамп поздравил по этому поводу президента Азербайджана Ильхама Алиева, особо подчеркнув значение ЮГК для обеспечения энергетической безопасности Европы и Турции.
Открытие ЮГК — первое в череде многих подобных мероприятий, имеющих отношение к экспорту азербайджанского газа в Европу. В дальнейшем предстоит торжественно открыть вторую фазу разработки месторождения Шах-Дениз, газопровод TANAP, а затем ТАР. Только запуск в эксплуатацию всех этих составных частей ЮГК обеспечит доставку азербайджанского газа европейским потребителям.
По словам азербайджанских официальных лиц, строительство TANAP близко к завершению. Запуск в эксплуатацию намечен на 12 июня. TANAP — основная составляющая часть ЮГК — пролегает исключительно по территории Турции от границы с Грузией на востоке и до границы с Грецией на западе. Мощность газопровода составляет 16 млрд куб. м/г. Из этого объема 6 млрд куб. м/г предназначены для Турции и 10 млрд куб. м/г — для потребителей в ЕС.
Однако поставки в Европу могут начаться только после завершения строительства трансадриатического трубопровода ТАР. На этой неделе во время проведения международной нефтегазовой выставки в Баку Уолтер Пераер, глава компании-оператора проекта ТАР, сообщил, что газопровод построен на 73%. Строительные работы ведутся одновременно в Греции и Албании, через которые пролегает трасса газопровода. ТАР позволит поставлять газ, добываемый на месторождении Шах-Дениз, в Италию. Начало поставок запланировано на первый квартал 2020 года.
Строительство ТАР вызывает ожесточенные протесты со стороны итальянских экологов и некоторых политических сил. Партия "Движение пять звезд" — формальный победитель последних выборов в Италии — выступает категорически против ТАР, несмотря на поддержку проекта со стороны официального Рима. Противодействие в Италии может серьезно осложнить строительство участка газопровода, который пролегает по дну Адриатическое моря из Албании в Италию.
Кроме того, до сих пор не определен порядок распределения газа среди европейских потребителей. Изначально предполагалось, что все 10 млрд кубометров будут поставляться в Италию. Но позже желание получать азербайджанский газ выразили Греция и Болгария — минимум по 1 млрд куб. м/г — что вызвало недовольство со стороны Рима.
По данным западных источников, реализация проекта ЮГК оценивается более чем в $40 млрд При этом, учитывая протяженность ЮГК, относительно небольшой объем поставок конечному потребителю, а также необходимость конкурировать с "Газпромом", сроки окупаемости проекта растягиваются на долгие годы.
Кроме того, снижение добычи газа накануне открытия ЮГК вызывает сомнения по поводу способности Азербайджана обеспечить стабильные поставки по ЮГК в течение продолжительного времени.
По данным Госкомстата АР, в январе-апреле 2018 года добыча газа в стране составила 9,281 млрд куб. м, что на 5,8% меньше по сравнению с тем же периодом годом ранее. При этом, производство товарного газа за первые четыре месяца этого года сократилась в годовом выражении на 10,8% — до 5,603 млрд куб. м.
Ряд экспертов считают, что значительное снижение добычи объясняется необходимостью использовать большие объемы газа для закачки обратно в пласт с целью увеличения извлечения нефти на группе месторождений Азери-Чираг-Гюнешли.
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