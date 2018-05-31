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Канада готовит ответ на пошлины США
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Канада готовит меры в ответ на возможное введение США пошлин на сталь 

РИА Новости 31 мая 2018
Фото: РИА Новости
Канада готовит меры в ответ на возможное введение США пошлин на алюминий и сталь, ее переговоры с американским соседом по НАФТА зашли в тупик, пишет газета Toronto Star со ссылкой на источник.
США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно, но приостановили действие этих пошлин до 1 мая для стран ЕС. Однако 1 мая США продлили сроки переговоров с Евросоюзом, Канадой и Мексикой об условиях поставок стали и алюминия на 30 дней.
По словам высокопоставленного чиновника, канадские власти готовят "целый ряд вариантов, которые можно будет использовать", в том числе торговые меры. Однако источник не исключает, что раз правительство США освободило Канаду от торговых тарифов в последний момент, значит, такой исход вполне возможен и на этот раз.
США, Канада и Мексика с 2017 года ведут переговоры по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Трамп потребовал новых переговоров, мотивируя это большим торговым дефицитом США по отношению к партнерам.
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