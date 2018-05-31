США грозят устроить России погром на Ближнем Востоке

США продолжают наступление на мировой рынок нефти. По данным Reuters, в июне американские нефтяники собираются экспортировать в общей сложности 2,3 млн баррелей в день — это новый исторический рекорд, на 10% больше майских объемов и в 3,5 раза выше прошлогоднего показателя. При этом более половины всего объема — 1,3 млн баррелей в сутки — уйдет в страны Азии.

В два раза планирует нарастить закупки китайская государственная компания Sinopec, доведя их до 535 тысяч баррелей в день в рамках сделки по урегулированию торгового дисбаланса между КНР и США. Среди других покупателей Индия Южная Корея , Тайвань, Таиланд

Покупать американскую нефть выгоднее, чем традиционные ближневосточные сорта, пояснил агентству представитель крупного азиатского нефтетрейдера. Американский сорт WTI стоит на 9 долларов дешевле Brent, к которому сейчас привязаны цены на 60% торговых сделок с физической нефтью.

На фоне удорожания черного золота, Saudi Aramco, например, подняла контрактные цены для азиатских клиентов на июнь на 0,7-1,2 доллара по всей линейке сортов. Если в следующем месяце саудиты не пойдут на снижение, импортеры в Юго-Восточной Азии еще больше увеличат закупки американской нефти, предупредил один из них.

Нас не догонят

Российские интересы на азиатских рынках наращивание американской нефтяной экспансии пока не слишком затрагивает, считают опрошенные «Ридусом» эксперты, хотя поставки из США увеличиваются ударными темпами. Если взять тот же Китай, за последний год Америка взлетела едва ли не в пятерку крупнейших поставщиков с каких-то очень далеких позиций, отмечает аналитик ФК «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский . Но Россия устойчиво занимает первое место.

РФ поставляет в Китай нефть по трубе, эти объемы уже законтрактованы, и они не гибкие, от них нельзя отказаться, как от танкеров, поясняет эксперт. К тому же отношения Китая и США сейчас далеки от идеала, и Пекину все равно нужна альтернатива. Так что наращивание американского присутствия может повлиять на российские энергетические интересы только в долгосрочной перспективе.

«В частности, например, если энергетический баланс Китая все больше начнет удовлетворяться за счет Америки, не столько в нефти может исчезнуть нужда, сколько в российском газе, потому что нефть уже законтрактована, а газ еще надо продать», — рассуждает аналитик.

Газопровод «Сила Сибири» вряд ли пострадает, там все уже согласовано, добавляет ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков . А вот захочет ли Китай подписывать с Россией соглашение по маршруту через западную границу — это вопрос. В зоне риска проект «Сила Сибири 2», переговоры по которому и так буксует уже много лет: Китай давит по цене, Газпром не хочет соглашаться. Рост поставок СПГ из США может стать еще одним препятствием на пути этого проекта.

Что же касается нефти, со сбытом черного золота у России, на самом деле, проблем нет, уверяет эксперт. Скорее, есть проблемы с увеличением добычи. С одной стороны, технологические: новые крупных проектов нет, а старые, еще советские, уже перешли в стадию истощения и падения производства. С другой стороны, сделка ОПЕК+ не дает нарастить объемы добычи, даже если бы можно было это сделать.

Прицел на Иран

Получается, что усиление конкуренции — не повод для беспокойства. Но это не значит, что других поводов нет.

«Американцы со своей сланцевой революцией очень серьезно перекроят карту мира, и энергетическую, и политическую. У них для этого достаточно и власти, и могущества, и влияния», — предупреждает Голубовский.

Он полагает, что ускоренное наращивание поставок американской нефти в Азию вообще и Китай в частности ведется с прицелом на Иран, против которого анонсировано возвращение санкций, что, в конечном итоге, приведет к возвращению и нефтяного эмбарго. В прошлый раз полностью блокировать Иран не удалось как раз потому, что Китай, а также Япония и Индия продолжали покупать иранскую нефть.

«Если Америка сейчас нарастит поставки в Азию и сможет потенциально выпадающий иранский экспорт возместить, Ирану крышка, его можно изолировать полностью. Я думаю, американская стратегия именно в этом и заключается. То, что все там движется к войне, для меня очевидно. Я думаю, мы ее увидим на горизонте двух лет», — прогнозирует аналитик.

Для России, по его словам, все это очень неоднозначно. С одной стороны, скорее всего, в этом случае цены на нефть действительно вернутся к уровням выше 100 долларов за баррель, как уже предсказывают некоторые эксперты. Но, с другой стороны, если США устроит погром на Ближнем Востоке, в долгосрочной перспективе РФ от этого будет плохо. Хотя бы потому, что вся нестабильность оттуда пойдет в Среднюю Азию, ударная волна придется по всему нижнему периметру России.

Тут, правда, возникает вопрос, захочет ли КНР отказаться от иранской нефти, даже в условиях наращивания американских поставок. Зависимость от США Пекину тоже не улыбается, и он старается диверсифицировать источники поставок.

«Китайцы проводят политику, которая лучше всего понятна им самим. Сколько КНР реально потребляет нефти, какой его энергетический баланс, мы не знаем. Если в Пекине люди с мозгами, я думаю, они постараются избежать тотального доминирования Америки на Ближнем Востоке. Китаю это не выгодно, потому что он в этом случае превращается в некую окруженную со всех сторон территорию», — отмечает Голубовский. Новое падение или 20 лет роста?

Еще одна потенциальная угроза — снижение мировых цен на нефть в случае ее перепроизводства, если все новые и новые сланцевые производители из США будут входить на рынок. Но сегодня этот сценарий кажется маловероятным.

Во-первых, ситуация с Ираном и Венесуэлой сулит сокращение объемов черного золота, и рост добычи в других странах просто заместит их. Во-вторых, сами США остаются вторым в мире после Китая импортером сырой нефти.

Как поясняет Юшков, американцы добывают высококачественную сланцевую нефть, и отправляют ее за рубеж, в том числе, на азиатские рынки. А взамен закупают такие же объемы черного золота, но менее качественного и более дешевого. Однако за счет того, что в стране хорошие высокотехнологичные перерабатывающие предприятия, из этой низкокачественной нефти они получают большой выход нефтепродуктов. И чем больше США экспортируют нефти, тем больше импортируют, по сути, обеспечивая своего рода баланс.

Голубовский, в свою очередь, уверен, что мировой рынок оттолкнулся от дна, которого достиг при уровне в 30 долларов за баррель, и впереди его ждет 20 лет сырьевого роста.