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Иран попросил ОПЕК о помощи
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Иран обратился к ОПЕК с просьбой поддержать страну в условиях санкций США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Министр нефти Ирана Бижан Зангане обратился к ОПЕК с просьбой поддержать страну в условиях "незаконных, односторонних, экстерриториальных санкций" со стороны США, пишет агентство Рейтер со ссылкой на письмо Зангане, адресованное главе министерства энергетики и промышленности ОАЭ, президенту ОПЕК Сухейлю аль-Мазруи.
"Я хотел бы… обратиться за поддержкой ОПЕК в соответствии со Статьей 2 Устава ОПЕК, в которой подчеркивается защита интересов стран-членов индивидуально и коллективно", — цитирует агентство Зангане.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
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