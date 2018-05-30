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Путин и Эрдоган приняли решение по «Турецкому потоку»
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Путин и Эрдоган решили продлить «Турецкий поток» до Болгарии 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТАСС
О своих планах Владимир Путин рассказал на встрече болгарским премьер-министром в среду, 30 мая.
Россия и Турция обговаривают детали строительства «Турецкого потока» через Болгарию. Об этом российский президент заявил на пресс-конференции в Болгарии.
Он рассказал, что ранее в ходе телефонного разговора уже обсуждал детали прохождения «Турецкого потока» через Европу, в том числе и через Болгарию, с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Путин добавил, что необходимо, чтобы объемы транзита газа через Болгарию увязывались с объемами поставок по другим коридорам.
Уже в ближайшем будущем, по словам российского президента, на территории Болгарии будут установлены определенные транспортные мощности.
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