Путин и Эрдоган приняли решение по «Турецкому потоку»

Путин и Эрдоган решили продлить «Турецкий поток» до Болгарии

О своих планах Владимир Путин рассказал на встрече болгарским премьер-министром в среду, 30 мая.

Россия и Турция обговаривают детали строительства «Турецкого потока» через Болгарию . Об этом российский президент заявил на пресс-конференции в Болгарии.

Он рассказал, что ранее в ходе телефонного разговора уже обсуждал детали прохождения «Турецкого потока» через Европу, в том числе и через Болгарию, с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом

Путин добавил, что необходимо, чтобы объемы транзита газа через Болгарию увязывались с объемами поставок по другим коридорам.

Уже в ближайшем будущем, по словам российского президента, на территории Болгарии будут установлены определенные транспортные мощности.