Кудрин назвал альтернативу повышения налогов

Кудрин выступил против повышения НДС

Повышения налогов, в том числе НДС, можно избежать, подняв цену отсечения в бюджетном правиле для нефти до $45 за баррель, или увеличив дефицит бюджета. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на Примаковских чтениях.

"В ближайшие шесть лет нам не нужно повышать налоги", — сказал Кудрин, отвечая на вопрос, как он оценивает возможное повышение НДС с 18% до 20%.

"Сегодня цены на нефть выше $70 за баррель, и можно на $5 за баррель заменить это правило (изменить цену отсечения в бюджетном правиле с $40 до $45 за баррель — прим. ТАСС), всего до $45 за баррель. Это поможет избежать повышения налогов", — сказал глава Счетной палаты.

Вторым вариантом, по его словам, может стать увеличение дефицита федерального бюджета на 0,5% ВВП относительно прописанного в бюджете.

"Если этого не будет сделано, и надо будет жить в жестком режиме. В период кризиса цены на нефть падали ниже $40 за баррель, за последние 10 лет — два раза. Тогда придется повышать налоги. В этом смысле, не исключено, что правительство будет рассматривать это предложение (повышение НДС — прим. ТАСС), если не решится на изменение [бюджетного правила]. Но мы пока этого не знаем", — сказал Кудрин.

Ранее газета "Ведомости" , ссылаясь на источники, сообщила, что правительство рассматривает вопрос о повышении НДС с 18% до 20%.