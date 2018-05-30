Трамп обманул китайцев

Прошло всего десять дней с того момента, как США Китай после трудных переговоров торжественно объявили о заключении торгового перемирия. Но, как известно, президент Дональд Трамп не может без сюрпризов: вашингтонская администрация неожиданно резко сменила тон, объявив о намерении обложить самыми суровыми пошлинами целый ряд китайских товаров.

Так, под 25-процентные тарифы могут попасть импортируемые из КНР товары на сумму $50 млрд, в том числе — изготовленные с применением высоких технологий и входящие в программу «Сделано в Китае 2025». Полный их список должен быть опубликован до 15 июня текущего года, и новые пошлины будут введены «сразу после этого».

Также сообщается о планируемых ограничениях китайских инвестиций в передовые промышленные технологии. Список инвестиционных ограничений и расширенных мер экспортного контроля станет известен к 30 июня.

Министерство торговли Китая несколько часов спустя отреагировало на американское заявление, выразив удивление действиями Трампа. По мнению китайцев, новые торговые угрозы со стороны США противоречат достигнутым ранее договоренностям и духу сделанного недавно совместного заявления. Китай также подчеркнул, что у него есть все возможности и опыт для защиты своих интересов.

Новое заявление Вашингтона стало очередным поворотом в торговом споре между США и Китаем, который уже несколько месяцев раскачивает финансовые рынки. Ранее Международный валютный фонд даже выпустил предупреждение в отношении возможной торговой войны, которая способна на многие годы подорвать глобальный экономический рост. В среду фондовые рынки азиатского региона испытали падение. Отчасти этому способствовал новое обострение торговых отношений США и Китая, а отчасти политические потрясения в Европе.

Трамп продолжает торг

В целом новый демарш Трампа вполне укладывается в его концепцию непредсказуемости и поднимает ставки перед третьим раундом торговых переговоров между ведущими экономиками мира, который запланирован на 2–4 июня.

В то же время не исключен вариант, что решение США о продвижении новых пошлин может привести к приостановке переговорного процесса. Об этом, в частности, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в обеих странах. В среду в Пекин прибудет команда официальных лиц США, чтобы обсудить общий план переговоров, и, если стороны не договорятся о том, что будет предметом обсуждения, поездка министра торговли США Уилбура Росса в Китай может быть отменена.

Между тем эксперты уверены, что сторонам хватит мудрости, чтобы найти общий язык. Как полагает главный экономист по Китаю Morgan Stanley Робин Син, торговые споры с США по-прежнему представляют угрозу для экономических перспектив Китая, поэтому деэскалация ситуации путем переговоров весьма вероятна.

— Стороны могут договорится об увеличении китайского импорта, и Китаю, возможно, придется в ближайшие несколько лет ежегодно покупать дополнительно американских товаров на $60-90 млрд», — предположил Син в интервью Bloomberg Television. При этом, есть области, в которых Китай и США могут найти какую-то среднюю позицию для достижения взаимовыгодного прогресса, например, чтобы удовлетворить стремление Китая к росту внутреннего потребления, уверен аналитик.

Напомним, США и Китай 17–18 мая провели второй раунд переговоров по вопросам взаимной торговли, в ходе которых состоялась встреча американского лидера с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. Стороны пришли к принципиальному соглашению не развязывать торговую войну и приостановить введение пошлин.

При этом Китай пообещал «значительно увеличить» закупки товаров и услуг в США, чтобы сократить рекордный американский торговый дефицит. В свою очередь США выразили готовность рассмотреть возможность создания равных условий китайским компаниям при инвестировании в американскую экономику. Также стороны договорились «укреплять сотрудничество» по защите интеллектуальной собственности, в связи с чем Китай должен был внести «соответствующие поправки в свои законы и положения в этой области».

Немного о судьбе ZTE и Qualcomm

Заложниками торговых противоречий Китая и США остаются представители китайского и американского бизнеса. В частности, по-прежнему неясна судьба крупнейшего производителя телекоммуникационного оборудования КНР — компании ZTE, которая попала под вторичные санкции США за сотрудничество с Ираном Северной Кореей . Регулятор запретил американским партнерам ZTE поставлять для компании жизненно важные комплектующие, без которых производство придётся остановить. Однако недавно появилась надежда на возвращение китайского технологического гиганта в бизнес: президент Трамп написал в своём Twitter, что он ведет совместную работу с председателем КНР Си Цзиньпином , чтобы решить проблему ZTE. В связи с новыми обстоятельствами возобновление деятельности компании опять оказалось под вопросом.

Также в подвешенном состоянии находится запрос американского производителя оборудования связи Qualcomm на приобретение китайской NXP Semiconductors за $44 млрд Сделка требовала разрешения от антимонопольных регулирующих органов Китая, и недавнее ослабление напряженности в торговых отношениях давало надежды на реализацию проекта. Сейчас появилась информация, что переговоры Qualcomm с китайским правительством приостановлены.