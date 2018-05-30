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«Cанкции? Россия совсем не выглядит напуганной»
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The Times: «Cанкции? Россия совсем не выглядит напуганной» 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
Несмотря на ужесточение антироссийских санкций со стороны США, Россия совсем не выглядит напуганной, пишет The Times. По мнению аналитиков, принятые Вашингтоном меры оказали лишь небольшое воздействие на российскую экономику. И в целом создаётся ощущение, что страна чувствует себя уверенно, говорится в статье.
Когда Соединённые Штаты в прошлом месяце ужесточили санкции против России в связи со «злостными действиями» Москвы за рубежом, результат был виден сразу, пишет журналист The Times Эмили Госден. Акции компаний, находящихся под контролем «дружественных Кремлю олигархов», упали. Рубль тоже пострадал.
«Тем не менее критики задаются вопросом: а действуют ли санкции? — отмечает автор. — Россия совсем не выглядит напуганной, более того, она кажется уверенной в себе».
Президент Путин после ужесточения санкций принял у себя в стране лидеров Германии, Франции и Японии и провёл с ними переговоры. Крупные бизнесмены из западных корпораций, таких как BP и Royal Dutch Shell, участвовали в недавнем Петербургском международном экономическом форуме. А через считанные недели Россия будет принимать чемпионат мира по футболу, который станет крупнейшим спортивным соревнованием на российской земле со времён Олимпиады 1980 года.
Даже экономика страны «выглядит устойчивой, если не растущей», указывает The Times. В 2015-м и 2016 году после введения санкций и резкого падения цен на нефть в стране наблюдалась рецессия, но теперь зарплаты растут, а в прошлом месяце вверх пошли и розничные продажи.
Всё это, в свою очередь, порождает общее мнение, согласно которому недавнее ужесточение американских санкций и падение рубля пока оказали небольшое влияние на реальную экономику.
Глава программы исследования России и Евразии Королевского института международных отношений (Чатем-хаус) Джеймс Никси заявил, что цель ограничительных мер не в том, чтобы «покалечить» российскую экономику, а в том, чтобы отправить Москве сигнал и наказать её, ограничив ей поле для манёвра.
Возвращение к росту вопреки санкциям, по всей видимости, также подтверждает мнение многих аналитиков, согласно которому основной причиной рецессии стали не санкции, а резкое падение цен на чёрное золото. А поскольку стоимость нефти в настоящее время составляет почти $80, то у России дела идут на лад. Помимо этого, своё благоприятное воздействие также оказало и падение рубля, поскольку большая часть расходов у российских товаропроизводителей в рублях, а доходы они получают в долларах, таким образом им удаётся сохранить маржу.
RT на русском: последние новости
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