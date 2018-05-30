«Это хороший поток»: ФРГ просит Украину не беспокоиться

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Киев не винить Германию в поддержке «Северного потока — 2». По его словам, в контексте нового газотранспортного маршрута из России в Европу обсуждается сохранение Украины в качестве страны-транзитера. Ранее «Газпром» уже говорил, что может оставить транзит через Украину после запуска новых проектов, если Киев обоснует его «экономическую целесообразность». Пока все заявления украинской стороны связаны с обвинениями России в агрессии и использовании «гибридного оружия».

Германия вновь попыталась успокоить Украину по поводу сооружения газопровода «Северный поток — 2». На этот раз в качестве «психотерапевта» выступил сам президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, который приехал с визитом в украинскую столицу.

«Вы не должны нас обвинять. Даже если мы говорим о «Северном потоке — 2», мы говорим также о будущем и безопасности Украины. Вы видели, что Германия прилагает усилия по обеспечению транзита газа через Украину, для этого идут переговоры с Евросоюзом, надеюсь, они принесут результаты», — заявил он на брифинге.

По словам Штайнмайера, опасения Украины лишиться транзита российского газа безосновательны.

Между тем риторика украинских властей в отношении нового российского газопровода в Европу становится все более жесткой. На прошлой неделе премьер Владимир Гройсман сравнил «Северный поток — 2» с «гибридный оружием», которое направлено против стран-членов ЕС и призвал остановить его.

«Россия использует газ как оружие против Украины, против нашей независимости», — отметил он.

Сам президент Украины Петр Порошенко ранее и вовсе заявил, что целью «Северного потока — 2» является «уничтожение Европы». А Киев, по его мнению, станет главной жертвой этой геополитической атаки.

Это строительство — чисто геополитический проект Кремля, который не имеет ничего общего с экономическими и частными интересами, а лишь стремится подорвать единство Европы, подчеркивал Порошенко. Стоит только в новой трубе появиться российскому газу, Кремль начнет «еще более жесткое наступление» на европейские ценности.

«Газпром» и его партнеры не скрывали, что главная цель «Северного потока — 2» — газопровода, который пройдет по дну Балтийского моря из России в Германии, минуя транзитные страны, — обеспечить безопасность поставок и минимизировать зависимость от стран-транзитеров.

Однако полностью отказываться от поставок трубного газа из России через ГТС Украины «Газпром» пока не намерен.

Глава холдинга Алексей Миллер недавно заявлял, что после запуска новых трубопроводных проектов, включая «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» — южный маршрут для безтранзитных поставок российского газа в Турцию и ЕС — потребность в украинской газотранспортной системе может составить лишь в объеме 10-15 млрд куб. м в год. При этом, учитывая непростые отношения между «Газпромом» и «Нафтогазом» , украинской стороне, по словам Миллера, еще придется «обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит».

По данным «Нафтогаза», через Украину в 2017 году было прокачано 93,5 млрд кубометров российского газа. С запуском новых глубоководных трубопроводов — «Турецкого потока» (две нитки по 15,75 млрд кубометров по дну Черного моря из России в Турцию, откуда часть газа будет перенаправлена в Европу) и «Северного потока — 2» (по дну Балтийского моря из РФ в Германию, две ветки общей мощностью 55 млрд куб. м) — потребности России в транзите через Украину существенно уменьшатся.

Хотя эксперты высказывают предположения, что с учетом растущих потребностей европейского рынка и ограниченности емкости обоих новых маршрутов украинский транзит может понадобиться Москве в большем объеме, чем озвучил Миллер, тем не менее зависимость от транзита снизится в разы. В этих условиях Киеву будет сложно вести переговоры с Москвой по поводу нового транзитного соглашения.

Срок действия нынешних договоренностей истекает в 2019 году и «Газпром» после несправедливого, по его мнению решения Стокгольмского арбитража по газовому спору двух сторон, запустил процедуру расторжения действующих контрактов.

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба недавно заявил, что в случае запуска трубопровода «Северный поток — 2» Киеву следует заключить с Москвой договор о гарантированных поставках газа через территорию Украины, а помимо этих стран договор должна подписать Германия. По словам Кулеба, безтранзитные поставки газа из России в ФРГ обернутся «колоссальными убытками» для украинской стороны и Киев потеряет политический рычаг.

Между тем, оператор проекта — компания Nord Stream получила практически все разрешения от стран, через зоны которых пройдет «поток». Осталось еще одно разрешение от России и согласие Дании , где сейчас по новому законодательству этот момент увязан с политической волей властей. Впрочем, у участников проекта есть альтернативный план маршрута на случай отказа датского регулятора.

С связке с Украиной проекту продолжают препятствовать Польша , страны Балтии и США . 23 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Евросоюз не способен противодействовать России из-за зависимости от ее газа. По этой причине нужно продолжить политику, направленную против «Северного потока — 2».

«Наличие зависимости европейцев от российских энергоресурсов делает их возможности противостоять России ограниченными… У нас есть реальная возможность снизить их зависимость от России через различные варианты — доставка (энергоресурсов) через Кавказ и другие страны», — уточнил американский госсекретарь.