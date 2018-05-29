Ещё
Президент Венесуэлы обвинил оппозицию в отсутствии бумаги для печати газет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Венесуэлы обвинил оппозицию в отсутствии бумаги для печати газет 

РИА Новости 51 минуту назад
МЕХИКО, 29 мая — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник возложил ответственность на оппозицию за отсутствие в стране бумаги для печати газет.
"Они (лидеры оппозиции) ответственны за введенные санкции, и поэтому мы не можем ни производить, ни импортировать бумагу", — приводит портал Nacional заявление Мадуро.
В ходе встречи с руководителями и владельцами государственных и частных СМИ Мадуро также отдал распоряжение министру связи Хорхе Родригесу создать в стране предприятие по производству такой бумаги.
В Венесуэле отмечается острый дефицит ряда товаров на фоне галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть. Курс доллара на «черном» рынке достиг уже почти 1 миллиона боливаров при официальном курсе в 80,9 тысячи боливаров.
РИА Новости: последние новости
Сорос предсказал мировой финансовый кризис ЕС готовится выделить Украине новую макрофинансовую помощь в 1 млрд евро Президент Азербайджана открыл "Южный газовый коридор"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы предварительные причины убийства Бабченко165
«Все пошло не так»: Сорос предрек глобальный кризис26
Европа дождалась альтернативы российскому газу776
В Киеве застрелили Аркадия Бабченко527
В Британии начали задерживать детей из России55
Видео
03:40
Российская компания отменяет все рейсы
Компании Общество
00:23
Место стрельбы в Москве сняли на видео
Происшествия Автоспорт
00:31
Участник «Евровидения» рухнул с большой высоты
Шоу-бизнес
00:43
Европа дождалась альтернативы российскому газу
Экономика Статьи
00:16
В Петербурге горит знаменитый «Пассаж»
Пожары Катастрофы
00:59
Обокравшие Киркорова воры пойманы с поличным
Шоу-бизнес
01:52
В Крыму ответили Украине на «проблемный» мост
Политика
00:10
Волгоградский каратист избил продавщицу из-за босоножек
Происшествия Криминал
03:01
Украина объявила России войну в Сети
В мире Украина
00:32
На Москву идет шторм
Погода Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение