Президент Венесуэлы обвинил оппозицию в отсутствии бумаги для печати газет

"Они (лидеры оппозиции) ответственны за введенные санкции, и поэтому мы не можем ни производить, ни импортировать бумагу", — приводит портал Nacional заявление Мадуро.

В ходе встречи с руководителями и владельцами государственных и частных СМИ Мадуро также отдал распоряжение министру связи Хорхе Родригесу создать в стране предприятие по производству такой бумаги.

В Венесуэле отмечается острый дефицит ряда товаров на фоне галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть. Курс доллара на «черном» рынке достиг уже почти 1 миллиона боливаров при официальном курсе в 80,9 тысячи боливаров.