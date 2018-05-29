Ещё
На Украине на четверть увеличилось потребление угля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине на четверть увеличилось потребление угля 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Государственная служба статистики Украины сообщила, что в апреле в стране на 25,2% увеличилось потребление каменного угля, если сравнивать с аналогичным периодом 2017 года.
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
При этом уточняется, что в апреле потребление угля снизилось на 12,6% по сравнению с мартом 2018 года.
Потребление угля в апреле достигло показателя в 3,533 млн тонн.
Ранее стало известно, что Россия стала крупнейшим поставщиком угля для Украины в январе — апреле 2018 года.
12 апреля сообщалось, что в 2017 году 78,6% импортированного на Украину антрацита было поставлено Россией.
RT на русском: последние новости
Сорос заявил, что Евросоюзу может грозить масштабный финансовый кризис Путин заявил, что спираль санкций в мире продолжает раскручиваться Совет ЕС одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи в размере €1 млрд
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оружие возмездия, новая потеря Украины и другие события дня17
Европа дождалась альтернативы российскому газу676
Путина спросили про дорогой бензин473
Российская компания отменяет все рейсы5
США добрались до российских авиакомпаний18
Видео
03:40
Российская компания отменяет все рейсы
Компании Общество
00:23
Место стрельбы в Москве сняли на видео
Происшествия
00:31
Участник «Евровидения» рухнул с большой высоты
Шоу-бизнес
00:43
Европа дождалась альтернативы российскому газу
Экономика Статьи
00:59
Обокравшие Киркорова воры пойманы с поличным
Шоу-бизнес
01:52
В Крыму ответили Украине на «проблемный» мост
Политика
00:10
Волгоградский каратист избил продавщицу из-за босоножек
Происшествия Криминал
03:01
Украина объявила России войну в Сети
В мире Украина
00:32
На Москву идет шторм
Погода Статьи
02:34
Мощь «Юрия Долгорукого» восхитила США
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение