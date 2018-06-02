Ещё
Канада пожаловалась в ВТО на США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Канада пожаловалась в ВТО на новые пошлины США 

Газета.Ru 2 июня 2018
Фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк
Канада подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введенными США пошлинами на сталь и алюминий. Об этом сообщает CNBC.
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд отметила, что односторонние пошлины США введены под ложным предлогом.
" [Пошлины] противоречат международным обязательствам Соединенных Штатов и правилам ВТО", — отметила министр.
По словам Фриланд, Оттава будет тесно работать с Евросоюзом, совместно выступая против такого решения Вашингтона.
Ранее США объявили, что с 1 июня вводят пошлины на импорт алюминия и стали из Канады, Мексики и Европейского союза.
Газета.Ru: последние новости
Новак сообщил о восстановлении ситуации с топливным рынком Советник Трампа рассказал об ослаблении давления на КНДР Мексика ввела пошлины на американские яблоки и виски
Комментарии2  Ещё 304 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пообещала Украине проблемы59
«Уничтожая все живое»: Ответят ли США за смерти в Сирии308
Меланию Трамп объявили пропавшей без вести1
Разгадан способ прослушки любого смартфона1
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»1365
Видео
00:52
«Уничтожая все живое»: Ответят ли США за смерти в Сирии
В мире
03:55
Меланию Трамп объявили пропавшей без вести
В мире
Основатель парка львов успокоил питомцев тапком
В мире
03:38
СБУ возбудила дело из-за «списка Бабченко»
В мире Украина
02:14
ДНР пригрозила Украине «Чебурашками»
Оружие Армия
01:38
Школьницу заставили снять белье перед ЕГЭ
Образование Общество
01:00
Росгвардия сняла видеоклип ко Дню рождения Пушкина
Армия
01:12
США обвинили РФ и Китай в желании «сломать» Запад
США Азия
01:21
Белоруссия обвинила Россию в неадекватности
В мире Рынки
02:17
Украинский режиссер совершил самоубийство
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение