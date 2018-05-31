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Брюссель пообещал ответить США на пошлины по правилам ВТО
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Брюссель пообещал ответить США на пошлины по правилам ВТО 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Капитал страны
Он назвал решение США протекционизмом, сказал, что тарифы не обоснованы и идут вразрез с правилами Всемирной торговой организации.
Как стало известно, уже завтра Соединённые Штаты введут заградительные пошлины на сталь и алюминий из ЕС, Канады, Мексики, Южной Кореи, Австралии и Бразилии.
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