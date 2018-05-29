Кто «подменил» судью в газовом споре Украины с Россией

"Для оценки перспектив апелляции "Газпрома" по газовому спору в Стокгольме с Украиной есть два принципиальных момента: внутриполитический и чисто юридический. Внутриполитический фактор заключается в том, что подобные апелляции довольны чувствительны для конкретной судебной системы. Еще свеж пример, когда Россия обжаловала решение арбитража по делу против ЮКОСа в Окружной суд Гааги, и в итоге инстанция пришла к выводу, что у арбитров не было полномочий для вынесения не выгодного Москве решения.

Стокгольмский арбитраж в целом сопоставим по авторитету с Постоянной палатой третейского суда в Гааге, и для государственного суда довольно трудно перейти черту, пойдя на риск отмены решения арбитров. Это означает признание допущенной судебной ошибки. В конце концов это серьезно подрывает доверие к арбитражному институту. Очень болезненный вопрос для европейской судебной системы", — отмечает аналитик.

"Газпром" направил в суд округа Свеа в Швеции апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по газовому спору с "Нафтогазом Украины". Российская компания требует полностью отменить вынесенное решение.

"Дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом. Очевидно, что никто не имеет права подменять арбитров", — отметили в "Газпроме".

И добавили: вмешательство посторонних людей в судебный процесс является нарушением арбитражного соглашения.

"Юридически суть апелляции "Газпрома" очень необычна. Судопроизводство России знает случаи, когда целые страницы решения суда были заимствованы, например, из обвинительного заключения. Однако проецировать национальный опыт на международную практику Европы нельзя. Выводы, которые выдала заказанная "Газпромом" экспертиза по тексту решения международного арбитража — это, конечно, нонсенс.

Чисто юридический фактор, как всегда, неоднозначен. С одной стороны, действительно, регламент арбитража устанавливает, что "Арбитражное решение выносится составом арбитража в письменном виде" (The Arbitral Tribunal shall make its award in writing). Однако одно дело — написанное в регламенте и совсем другое — толкование этих, казалось бы, простых, слов. Стокгольму придется поискать формулировки, чтобы оправдать выводы экспертов", — подчеркивает юрист.

"Перекосы" правосудия

В конце декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж принял решение по спору между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" о контракте на поставку газа, которым обязал Украину в 2018–2019 годах покупать у "Газпрома" по 5 млрд кубометров газа, а также выплатить российской компании $2 млрд Однако 28 февраля суд принял решение по контракту на транзит газа через Украину и частично удовлетворил требования Киева. Компанию РФ обязали выплатить $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. С учетом декабрьского решения "Газпром" остался должен "Нафтогазу" порядка $2,6 млрд

В ответ российская компания объявила о начале разрыва всех контрактов с Украиной в том же Стокгольмском суде. Россия с марта не поставляет газ Киеву, из-за чего тот сетует на огромные убытки и грозит возместить их за счет "Газпрома" в суде. Глава правления российской компании Алексей Миллер объявил: концерн не согласен, чтобы экономические проблемы Украины решались за его счет. Именно тяжелое экономическое положение Стокгольм зачел в пользу Киева, проигнорировав встречные аргументы "Газпрома".

"Формально в регламенте суда не сказано, что арбитры обязаны писать решение самостоятельно. Возможно, стокгольмские арбитры ответят, что надиктовали примерный текст секретарю — это правилами не запрещено. Отсюда выведут и разницу в стилях. Именно поэтому всё зависит от того, примет ли апелляция подобные доводы и что будет с ними делать. Потому предсказать перспективы нового суда сегодня сложно.

Говорить заранее о том, что решение нового суда в Стокгольме будет предвзято, на мой взгляд, неправильно. Думаю, стремление к правосудию возобладает, всё же Европа в определенном смысле прошла проверку на честность, вынеся решение по делу ЮКОСа — в этом случае Россию международные инстанции поддержали.