«Замученная тема»: водка снова подорожает

Минздрав и Минфин вступили в серьёзный спор. Чиновники обоих ведомств не могут для себя решить, откуда взять деньги на реализацию нового майского указа президента Владимира Путина

Представители здравоохранения выступили с инициативой ежегодно индексировать акцизы на крепкий алкоголь, а также сигареты.

По данным «Известий», Минздрав считает необходимым изменить налогообложение. Согласно первоначальному плану, в 2018–2020 годах каждые 12 месяцев акцизы будут увеличиваться не менее чем на 10% для крепкого алкоголя и не менее чем на 20% для табака.

Спор двух ведомств привёл к тому, что чиновники даже умудрились поиграть в свои министерские крестики нолики, составив целую таблицу разногласий.

Обе стороны надеются, что до конца 2018 года спорные моменты будут урегулированы.

Изначально министерство финансов разработало соответствующие поправки, устанавливающие сумму акциза для парфюмерных изделий. После того, как документ попал в Минздрав, там решили его доработать, дополнив статьями про алкоголь и табак.

Как отмечают эксперты, повышение акцизов сократит для населения доступность алкогольной и табачной продукции. Также это будет способствовать тому, что несовершеннолетние будут меньше вовлечены в потребление продукции для взрослых. А учреждения здравоохранения и службы социальной защиты ощутят на себе снижение нагрузки.

Напомним, что в настоящее время ставка на крепкий алкоголь составляет 523 рубля за 1 л спирта (её заморозили до 2020 года), а акциз на 1 тысячу сигарет составляет не менее 2123 рублей.

Для примера: минимальная розничная цена на бутылку водки равна 209 рублям, из неё 104,6 рубля приходятся на акциз. Соответственно, наши сограждане как никто иной ощутят на себе повышение акцизов на алкоголь и табак, и как следствия — увидят рост цен в розничных магазинах.

Но на практике вряд ли эти меры остановят наших соотечественников от покупок разрушающей печень и лёгкие продукции, хотя отпускные цены заметно повысятся. Алкоголь и табак как пользовались спросом, так и будут им пользоваться. Меньше от этого у нас курить и пить не станут. Повышение акцизов на алкоголь и табак всегда были самыми непопулярными мерами, которые встречали внутреннее сопротивление у население и недовольство.

Однако подобная инициатива на практике может привести к тому, что теневой рынок алкоголя и табака, а также «домашнее» производство спирта на продажу в стране увеличатся. Как с этим будет бороться правительство — уже другая задача, которая кочует из кабинетов одних чиновников кабмина к новым.

Артем Авинов, ведущий аналитик ГК TeleTrade:

"Чтобы говорить о реальном росте акцизов в составе цен алкогольной и табачной продукции, предложенные министерством здравоохранения меры надо соотнести с уровнем инфляции в стране. Так, предложенная ежегодная индексация акцизов для крепкого алкоголя на 10%, а для сигарет на 20% выше уровня инфляции, которая, согласно официальным данным, с начала 2018 года составляет 0,52%. Предложенная индексация акцизов так же опережает рост цен в отдельных товарных группах, динамика которых активно отслеживается россиянами. В частности, рост цен на бензин по итогам года может составить «скромные» в сравнении с акцизами 9–12%. Таким образом, предложения Минздрава способны привести к ощутимому росту отпускных цен на табак и алкоголь. Однако маловероятно, что данные действия приведут к снижению потребления данной продукции, традиционно характеризующийся низкой корреляцией с повышением цен. В то же время стоить отметить, что повышение цен может снизить доступность и потребление табака и алкоголя со стороны несовершеннолетних, т.е. иметь отсроченный во времени положительный демографический эффект, а также привести к снижению нагрузки на учреждения здравоохранения и социальные институты в будущем. Предложения Минздрава будут иметь также положительный экономический эффект через дополнительные поступления в бюджет в текущих периодах. К возможным негативным сторонам предложения Минздрава стоит отнести потенциальный рост теневого рынка алкоголя и сигарет в России. Однако, фактический отпускной рост цен на продукцию будет довольно скромным".

"Акцизы на алкоголь — это старая «замученная историей» тема. Из всех непопулярных фискальных действий государства акцизы на вредные продукты, алкоголь и сигареты вызывают наименьший протест в обществе, поскольку «это вам не Платон», т.е. всегда их рост можно объяснить заботой о здоровье нации. Между тем, меня больше заботят параллельно предложенные правительством акцизы на спиртосодержащую парфюмерию. Я понимаю, что ключевое слово в данной инициативе «спиртосодержащая», однако если в результате этой ценовой гонки россияне перестанут покупать не только туалетную воду, но и дезодоранты, то эффект присутствия «духа СССР» — особенно, в общественных местах — нам будет обеспечен. Что касается роста акцизов на алкоголь, то я глубоко убеждён, что социальный алкоголь (так же как и социальные продукты базовой потребительской корзины) необходимо оставить в покое. Причём, совершенно необязательно, что понятие «социальная алкогольная продукция» должна быть синонимом низкокачественной продукции. Акцизы наращивать можно только на импортный алкоголь, но вводить в России де-факто «сухой закон» через ценовое ралли на алкоголь — это означает подспудно развивать самую народную в России отрасль — самогоноварения. А вместе с ней, как это обычно бывало в прошлом, придут различные суррогаты, метиловый спирт и прочие «прелести жизни». Затраты на государственную медицину, чтобы ликвидировать массовые «акцизные последствия» таких инициатив, будут на порядок выше, так что это — игра себе в минус, а не в плюс".

Дмитрий Мурадов, главный инвестиционный стратег ICBF:

"То, что инициатива о ежегодной индексации акцизов исходит от Минздрава, говорит о многом. Но прежде всего, она говорит о том, что что в Минздраве работают люди, заботящиеся о здоровье населения, но плохие экономисты. Первый вопрос — к какому показателю будет привязана индексация? Если к инфляции, то это при сохранении целевого уровня инфляции на сегодняшнем уровне в 4%, это не много. Но не много в год, а за 3–5 лет эта индексация чувствительно поднимет цены на алкоголь. И как следствие откроет экономическую нишу для контрафактного алкоголя, что приведёт к противоположным для Минздрава результатам. Все мы знаем, как отражается на здоровье граждан употребление контрафактного алкоголя. Учитывая, что доля алкоголя в структуре потребления среднестатистического российского гражданина довольно высока, то рост цен будет способствовать и разгону инфляции, что противоречит целям Минфина и Центробанка. Поднимать акцизы и вообще вмешиваться в ценообразование на алкогольном рынке надо с большой осторожностью. Это очень узкая грань, между доступностью легального алкоголя, интересами государственной казны и экономической нишей для подделок. До этого акцизы поднимали ситуативно, с учётом всех факторов и постепенно добились сбалансированного рынка алкоголя. Общий объём употребления алкогольных напитков снижается и меняется структура потребления в пользу хорошего вина и пива. Поднимать акцизы на алкогольные напитки нужно. Но учитывать при этом нужно много, в том числе экономических, показателей. Таких как средняя заработная плата, цена минимальной продовольственной корзины, темпы экономического роста и даже общий уровень бедности".

"Министерство здравоохранения предложило ежегодно индексировать акцизы на крепкий алкоголь и табачные изделия. Министерство финансов при этом выступает против данной идеи. К чему может привести индексация и нужна ли она? Ни для кого не секрет, что с акцизами в нашей стране огромные проблемы. Это и растущий как на дрожжах бензин и постоянное повышение цен на сигареты. К слову сказать, ни автолюбителей, ни курильщиков меньше не стало. Сигареты и так далеко не каждому доступное удовольствие. За стоимость пачки хороших сигарет уже сегодня можно спокойно съездить на работу и обратно и перекусить. Что дальше? Сигареты по 500 рублей? К сожалению, привычка — сильнее и курильщики неохотно расстаются с этим недугом. Кого-то они расслабляют, у кого-то уже имидж с сигаретой. Последние 5 лет показали, что повышение цен на табак никаким образом не уменьшает желание курить, напротив, оно порождает общественный резонанс. Конечно, школьники и студенты не могут себе позволить табак. Но многие из них при выборе пообедать или покурить — выберут 2ой вариант. Думаю, лучше усилить пропаганду здорового образа жизни и дать возможность всем заниматься спортом. Лучше прилагать усилия для того, чтобы не допустить появления новых курильщиков, чем заставлять старых, заядлых бросать. Что касается крепкого алкоголя — тоже не вижу смысла в индексации. Кто пьет хороший алкоголь — найдет деньги, кто пьет дешевый — просто будет покупать подпольный суррогат, от чего никому лучше не станет. Поэтому позиция Минздарава очень спорная".