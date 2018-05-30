Раскрыта причина резкого скачка цен на бензин

Раскрыта причина резкого роста цен на бензин

Цены на бензин увеличились в связи с более высокими мировыми ценами на нефть на внешних рынках, что может делать его производство в России относительно невыгодным, но дефицита топлива в стране нет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью телепрограмме "Вести в субботу".

"Это зависит от мировой конъюнктуры цен, выгодность, невыгодность (производства бензина в РФ — ред.) она всегда относительна. И если цены на нефть на внешних рынках выше, то это может оказаться относительно, всегда относительно, невыгодно. Поэтому для того, чтобы обеспечить баланс цен, нефтяники подняли цены на нефть, нефтеперерабатывающие заводы — цены на бензин. Соответственно, мы получили ту ситуацию, которую имеем на оптовом рынке. Проблемы дефицита бензина нет", — сказал Козак.

Он отметил, что в России розничные цены на топливо не самые высокие в мире. "В такой же нефтяной стране — в Норвегии , они в рублевом выражении в два раза выше, чем в нашей стране. В США , которые занимают лидирующее место по добыче нефти, бензин тоже подорожал вместе с мировыми ценами на нефть", — добавил он.

По его словам, цены на бензин и дизельное топливо в России будут зафиксированы на уровне 30 мая, об этом правительство России договорилось с нефтяными компаниями.

Ранее российские власти анонсировали планы по снижению акцизов на топливо из-за роста цен. Предполагается, что акцизы на бензин будут снижены на три тысячи рублей за тонну, а на дизельное топливо — на две тысячи рублей.

В последнее время в России резко возросли цены на нефтепродукты. Так, например, в апреле цены на бензин повысились на 13 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. В мае средние розничные цены по России превысили 42 рубля за литр.