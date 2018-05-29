В чем заключается экономика недоверия

На радиостанции «Эхо Москвы» прошло интервью с президентом Ассоциации IPChain Андреем Кричевским. IPChain -координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности. Кричевский рассказал о цифровой экономике, соглашении с Союзмультфильмом и роли государства в развитии сферы интеллектуальной собственности.

И. Цвей ― Добрый день, у микрофона Ирина Цвей. У нас в гостях Андрей Кричевский, президент Ассоциации IPChain. Для начала я бы хотела пояснить это название, потому что нашим слушателям не всегда понятны английские аббревиатуры. Название на русском языке дословно «Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности». Андрей, Ваша Ассоциация создана год назад. И вы начали работать с интеллектуальной собственностью в цифровых технологиях. Чем собственно говоря вы отличаетесь от РАО?

А. Кричевский ― Да, действительно — Ассоциация IPChain создана год назад, с участием РАО. Ключевыми партнерами стали также ― Да, действительно — Ассоциация IPChain создана год назад, с участием РАО. Ключевыми партнерами стали также фонд Сколково и другие организации по коллективному управлению интеллектуальной собственностью: Российский союз правообладателей, Всероссийская организация интеллектуальной собственности. Участвовали в создании Ассоциации и ведущие вузы: Санкт-Петербургский университет ИТМО и Высшая школа экономики . Ассоциация объединила людей, причастных к сфере интеллектуальной собственности и работающих с самыми разными ее проявлениях — от музыки, кино, ТВ контента до промышленности, тут и ноу-хау, и товарные знаки, и патенты. И это не случайно, у ведущих отраслевых игроков пришло понимание того, что необходимо, во-первых, соответствовать новому этапу развития, а именно цифровой экономике, во-вторых, нужно создавать «пространство доверия» для сферы интеллектуальной собственности. То есть ключевая проблема интеллектуальной собственности на сегодняшний день — это кризис доверия.

― В связи с этим можно вопрос? Вы год назад при создании Ассоциации IPChain, создали лозунг, который сегодня созвучен с лозунгом Питерского международного экономического форума — «Цифровая экономика — доверие», правильно?

― Верно.

― В чем это заключается? Может на примере подписания на этом Форуме меморандума с Союзмультфильмом, вы расскажите, а чем, собственно говоря, заключается экономика доверия?

― Для начала нужно понять, в чем заключается экономика НЕдоверия. Это когда стороны, существующие на одном и том же рынке, в одной и той же сфере деятельности, во-первых, не знают друг друга, во-вторых, не понимают кто что делает, в-третьих, не осознают кто чем в действительности владеет и соответственно не могут взаимодействовать между собой, не могут делать сделки. Потому что при сделке, прежде всего, оценивается степень риска и дальше уже идет анализ ряда других важных факторов — экономика, длина денег, которые могут фигурировать в этой экономике, стоимость этих денег и тренды рынка.

А начинается все — с доверия. Это то, что экономисты в новой экономической теории называют транзакционные издержки: издержки на совершение сделок и противодействие оппортунистическому поведению контрагента, т.е. «чтобы просто тебя не обманули». Эти издержки на проверку того, с кем и с чем имеешь дело. Чтобы снизить эти издержки, чтобы повысить уровень доверия в сфере интеллектуальной собственности, где колоссален уровень НЕдоверия, была создана Ассоциация. Задача ее — формирование сети, основанной на технологии блокчейн. Ее основная особенность в том, что она формирует массив данных, которым можно доверять. Доверять за счет особой технологии, которая гарантирует неизменяемость данных в системе. Мы видим всю историю продукта в сети блокчейн. Мы построили сеть IPChain как децентрализованную сеть на основе платформы Hyperledger — одного из видов блокчейна. Это корпоративный блокчейн с участием ключевых игроков из разных сфер рынка интеллектуальной собственности.

― Помимо Ассоциации IPChain, вы являетесь председателем Правления Российского авторского общества (РАО), тогда возникает противоречие, с одной стороны вы устраняете посредников, т.е РАО, и становитесь платформой. Вы как человек, совмещающий две должности, как вы разорветесь?

― Одна должность логически вытекает из другой. Надо понимать, что система коллективного управления — РАО, ВОИС, себя уже во многом исчерпала и в их основе есть определенное порочное начало, связанное прежде всего с тем, что в одной точке сходятся денежные потоки, касающиеся огромного количества людей. Здесь нужно создавать довольно сложные системы, чтобы обеспечить прозрачность процессов, структуры. А любая сложность продуцирует ошибки. Соответственно, когда доходишь до определенной точки в развитии такой системы, понимаешь, что нужно кардинально менять подход. И IPChain призван стать основой для совершенного нового подхода к управлению интеллектуальными правами. Это конечно же и устранение посредников.

Система управления правами, которая была сформирована более ста лет назад, а частично даже 400 лет назад, свойственна тому укладу, доиндустриальному обществу, но она уже исчерпала себя. Посредничество искореняется во всех сферах экономики, мы этом видим даже на примере такси.

― В чем основные проблемы развития цифрового российского рынка интеллектуальной собственности? Ведь интеллектуальная собственность существовала всегда, а сейчас мы говорим именно о цифровом российском рынке. В чем проблема развития?

― Проблемы развития цифрового рынка не существует. Но на сегодняшний день мы видим, что у нас цифровые технологии во многом обогнали уровень готовности общества к этим технологиям. Главная задача на сегодня — соединить нашу обычную жизнь, наше обывательское понимание той или иной деятельности, того или иного процесса и цифровые технологии, которые зачастую очень сложны, иногда непонятны и кажутся странными. Но они упрощают очень многие процессы, устраняют многие препятствия, включая посредников, делают прозрачными массу процессов, которые казалось невозможно было сделать таковыми. Теперь нужно создать инфраструктуру, где обычный человек мог бы воспользоваться всеми этими новыми технологиями.

― Нас сейчас слушают миллионы слушателей. Вот многие из них занимаются какими-то разработками, у многих есть какие-то патенты, куда им обращаться, что им делать, если у них есть интеллектуальная собственность и они хотели бы воспользоваться вашими услугами.

― Сама сеть IPChain не оказывает прямой услуги — это НЕкоммерческий проект для корпораций— ключевых игроков сферы интеллектуальной собственности. А вот дальше — на основе инфраструктуры IPChain будут строиться сервисы. Например, выстроен сервис НРИС — цифровой репозитарий (Национальный реестр интеллектуальной собственности). Если говорить просто — это место куда можно прийти и положить, как вещь на склад, допустим, написанную песню, сделать ее доступной для других участников рынка, доставить ее до витрин в айтюнз, гугл плей, отследить чтобы ее не «спиратили» и дальше можно ее задепонировать, определить приоритет, т.е. что именно вы ее сочинили, придумали. И дальше заниматься спокойно монетизацией результата вашего творческого труда и созданием новых творческих продуктов. Вот вам живой сервис куда можно обращаться.

При этом никто не покушается на сервисы, которые раньше были. Сервис государственной регистрации Роспатент — без него никуда, потому что промышленная собственность имеет свои особенности. Патентование это очень непростая штука, которая требует экспертизы, причем, очень глубокой и серьезной. Здесь, конечно же, нужны будут тоже новые сервисы, как как экспертиза в том виде, в котором она существовала ранее уже не очень приемлема. Нужны новые институты, новые платформы для организации и обслуживания экспертного сообщества.

― Вы заключили меморандум с Союзмультфильмом, а были ли у вас еще подписаны какие-то соглашения и с кем вы сотрудничаете в сфере музыки, культуры, кино? Какие у вас еще крупные структуры?

― Мы сразу заключили соглашение с ключевыми государственными органами, которые работают с интеллектуальной собственностью — Минкультуры , Минобрауки, Роспатентом. А дальше начали работать с различными сегментами рынка. Например, с литературой, издательствами. «Литрес», который стал узлом IPChain — это сервис, который в издательской сфере не имеет аналогов.

Мы начали работать с крупнейшими корпорациями, которые владеют промышленной собственностью — сейчас обсуждаем сотрудничество с Роскосмосом , с Росатомом , с Роснано , с авиастроительными корпорациями и дальше. Все они — ключевые игроки индустриального сектора.

Если говорить о музыке — это мейджерские компании, как зарубежные, так и российские.

В сфере кино мы работам с АПКИТ — Ассоциацией продюсеров кино и телевидения.

То есть мы берем каждый сегмент, где создаются творческие продукты, «вычленяем» основных игроков и дальше с ними начинаем взаимодействие.

Чем могу похвастаться — IPChain построен таким образом, что мотивация участия в нем изначально заложена. Никого нельзя силой заставить поделиться своими работами, результатом своего творческого труда. Можно только мотивировать и сделать так, чтобы это было интересно. Вот нам это удалось!

― Поскольку на пространстве Евразии вы сотрудничаете не только в России , но и с другими странами, готовы к консолидации ранка интеллектуальной собственности?

― Очень позитивно была встречена идея IPChain на пространстве ЕАЭС , Евразийского экономического союза. Мы уже работаем с организациями по коллективному управлению правами в Казахстане . Подписали соглашение о реализации масштабного цифрового проекта с Кыргызпатентом. Работаем с Белоруссией Армения очень хороший партнер — там есть большой интерес, желание перенимать наши технологии, участвовать в интеграционных процессах. Естественно у них правильный прагматичный подход — брать лучшее и не обременять себя негативным опытом.

― Насколько мне известно, Ассоциация является одним из организаторов панели на ПМЭФ, и вы будете там рассказывать о своих проблемах, своих направлениях. Что это будет за панель и почему вы именно решили на сегодняшнем Питерском экономическом форуме поднять эту проблему?

― Панель посвящена теме реализации интеллектуального потенциала. Например, вы создали некий творческий продукт. А что с ним дальше делать? Вы же, создав этот продукт, по факту становитесь собственником. А как правильно стать собственником по праву, не упустить выгоду? Что такое вообще эффективный собственник? Вот об этом хотелось бы прежде всего поговорить. Если кратко — то эффективный собственник, это не тот, кто делает что хочет со своей собственностью, а тот, кто делает так, чтобы эта собственность была полезна и ему, и обществу. К тому же эффективный собственник не остановится в развитии. И хотелось бы обсудить с уважаемыми коллегами вИдение, прогноз: с точки зрения науки, с точки зрения культуры, медиа.

― Андрей, вы успешный бизнесмен и у вас это частный бизнес?

― Я больше, наверное, управленец нежели бизнесмен. Работаю и в музыкальной сфере — в фирме «Мелодия». Работаю в сфере коллективного управления правами. Сейчас мы занимаемся цифровыми проектами. Не могу сказать, что это бизнес. И если посмотреть с точки зрения того, что интересно мне… — мне важнее выстраивать новое, создавать и реализовывать новые возможности, помогать другим людям их реализовывать. Безусловно, есть в этом и бизнес, и это важно. Любой, кто скажет, что работает просто ради удовольствия и чистой идеи, вам слукавит. Бизнес — это важно прежде всего потому, что деньги — инструмент для получения свободы делать то, что считаешь необходимым.

― Я этот вопрос задала не случайно, просто, когда возникает такая Ассоциация, то возникает вопрос — какова роль государства и как вы работаете с государством в этой области?

― Мы взаимодействуем с государством посредством различного рода программ, прежде всего программа «Цифровая экономика». В ней заложено, что платформа IPChain может стать общественно-сетевой платформой, которая затем будет управляться общественно-государственной организацией и мы работаем со всеми министерствами, со всеми ведомствами, которые так или иначе заинтересованы в развитии сферы интеллектуальной собственности — Минкомсвязь Минпромторг , и даже Минсельхоз

― Представим, что ваш проект реализован и какие ваши дальнейшие шаги? Я так понимаю, что-форум — это один из каких-то определенных этапов вашего развития. Во-первых, что вы ждете от сегодняшнего форума и во-вторых, что вы ждете в будущем через год?

― Думаю, что данный проект может быть реализован сейчас только частично, потому что он все время развивается и меняется, и все время появляется новый горизонт. Дальше — это следующие этапы развития проекта, как некоммерческие, так и коммерческие. Создание биржи интеллектуальной собственности. Затем проект, который мы на ПМЭФ анонсировали и подписали декларацию — о создании Евразийского цифрового консорциума «Прикладная наука» — сети цифровых научно-исследовательских институтов. Огромная тема, в которую можно зайти и потом столько дополнительных проектов рождаются, что просто глаза разбегаются. Очень интересная тема искусственного интеллекта. Один из примеров практического применения — эмоциональный поиск музыки, который мы сейчас пытаемся сделать с помощью нейросетей. Это бездна возможностей, которая очень увлекательна, очень сложна, и требует новых технологий, «ключиков», которые тебе необходимы для открытия той или иной двери.

― Вы создали Ассоциацию, которая идет уже какими-то шагами существенными. Вы планируете создавать что-нибудь аналогичное? Есть ли у вас какая-то мечта о создании еще одной ассоциации по цифровым технологиям?

― Это уже вопрос формы, а я больше интересуюсь содержанием. Поэтому задача не создавать ассоциации, задача — заполнять те пустоты, которые видны на сегодняшний день. Очевиден дефицит цифровых технологий в применении, приложении для творческих индустрий.

― Конкуренты у вас есть на российском рынке в первую очередь?

― Ассоциация IPChain не конкурирует ни с кем. Это инфраструктура, которая предоставляет возможность создавать самые разные сервисы. Если мы говорим о бирже интеллектуальной собственности, это уже коммерческий проект — здесь действительно будет определенная конкуренция. Попытки создавать такие биржи уже были. В основном — неуспешные. Мы же уверены и постараемся реализовать успешный проект. Но именно у Ассоциации IPChain конкурентов нет. Более того: подход, который мы используем, не имеет аналогов. Все играют сейчас в сервисы, причем с использование криптовалютных инструментов, ICO. Мы же копнули глубже — создаем инфраструктуру и главное — некоммерческую инфраструктуру.

― Спасибо большое! У нас в гостях был Андрей Кричевский, президент ассоциации IPChain.