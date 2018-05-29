Ещё
Украина попытается снизить ущерб от «Северного потока — 2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина попытается снизить ущерб от «Северного потока — 2» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
В случае запуска трубопровода "Северный поток — 2" Киеву следует заключить с Москвой договор о гарантированных поставках газа через территорию Украины, заявил постпред этой страны при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью "РБК Украина".
"Если проект "Северного потока — 2" все-таки реализуется, должны быть юридические гарантии. Не наподобие Будапештского меморандума, а конкретные межгосударственные соглашения. И не двухсторонние, а трехсторонние — между Германией, Украиной и Россией на предмет, например, того, что оговоренные конкретные объемы газа Россия при любых обстоятельствах транспортирует через украинскую систему", — сказал он. При этом Кулеба отметил, что поставки газа из России в по "Северному потоку — 2" обернутся "колоссальными убытками" для украинской стороны. Кроме того, Киев, по его словам, потеряет политический рычаг.
"То есть будет два крана — один в Москве, а второй будет в Берлине. Все. Через германскую экономику, которая сама растет и потребляет газ, она будет влиять и на Восточную Европу", — выразил мнение Кулеба.
Проект "Северный поток — 2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком".
Помимо США, у которых есть планы по экспорту в Европу своего газа, против газопровода выступает Украина. Киев опасается потерять доходы от российского топлива. Латвия, Литва и Польша также совместно заявили о неодобрении строительства "Северного потока — 2". Их лидеры уверены, что это политический проект.
России неоднократно призывала не политизировать тему строительства газопровода. По словам президента России Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.
РИА Новости: последние новости
СМИ назвали условия дефолта на Украине В Германии появится инвестиционный представитель Кубани Иордания прекращает проект с Россией по строительству АЭС
Комментарии5  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев «потерял управление» в граничащих с Крымом районах93
Привычную пенсионную систему ликвидируют до конца года1092
Кипр закрывает счета граждан РФ59
ЕС призвали пересмотреть отношение к России51
«Газпром» против Стокгольма: судью поймали за язык154
Видео
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
00:59
Киркоров обратился к обокравшим его ворам
Шоу-бизнес
01:06
В Кемерово начали массово увольняться пожарные
Происшествия
01:09
Абрамович получил новое гражданство
Ближний Восток В мире
05:18
«Ивана Грозного» показали после нападения
Общество
13:06
Ситуация с Газпромом разделила Европу на два лагеря
Экономика Статьи
01:04
Москву ждут жара, резкое похолодание и смерчи
Погода Новости Москвы
00:37
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей
Общество Люди
00:41
Авиадебоширка отбивалась Библией от стюардесс
Происшествия
08:01
Мэр открыл Московский предпринимательский форум
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение