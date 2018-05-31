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Россия и Европа оставят Украину без транзита газа
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Россия и Европа оставят Украину без транзита газа 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Трубопроводы "Турецкий поток" и "Северный поток — 2" оставят Украину без транзита российского газа, заявила глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко в эфире парламентского телеканала.
"Мы должны понимать, что остановить "Турецкий поток" уже невозможно, он у нас заберет примерно 30-40 миллиардов кубометров в год. Если сам "Турецкий поток" столько забирает, то у нас в остатке выходит 50 миллиардов. А это как раз то, на что рассчитан "Северный поток — 2". Тогда получается, что украинская труба вообще будет не нужна, и это значит, что Украина остается без аренды", — заявила нардеп.
Она отметила, что Германия своим участием в проекте "Северный поток — 2" решает свои экономические задачи, отодвинув интересы Украины на второй план.
"Они просто попросили нас относиться к этому вопросу поспокойнее. Я уже считаю, что единственный компромисс по "Северному поток —2", на который Украина может согласиться, это его полный запрет и недопущение строительства. Для нас это — экономически убыточный проект", — отметила Гопко.
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Киеву следует перестать критиковать Берлин за участие в "Северном потоке — 2", так как Германия прилагает усилия по обеспечению транзита газа через Украину.
Проект "Северный поток — 2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком".
"Турецкий поток" будет состоять из двух ниток общей мощностью 31,5 миллиарда кубометров газа в год, которые пройдут по дну Черного моря из России в европейскую часть Турции.
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