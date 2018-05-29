Украине предрекли дефолт

Украина оказалась перед угрозой дефолта из-за вялого экономического роста, неудовлетворительных темпов реформ и больших долгов. Об этом сообщает издание «Апостроф» со ссылкой на экспертов в области экономики.

По информации издания, в стране существует угроза экономического кризиса, который может привести к политическому на кануне президентских и парламентских выборов 2019 года. Отмечается, что в 2018-2022 годах Украина должна выплатить по своим внешним обязательствам больше 28 миллиардов долларов. При этом власти страны отрицают возможность дефолта.

«Я не вижу ни одного сценария, при котором без внешней помощи Украина будет способна справиться с теми долговыми обязательствами, которые у нас сейчас есть. Это очень похоже на преддефолтную ситуацию, и чтобы с этим справиться, нужно получить внешний заем», — заявил глава Офиса эффективного регулирования Алексей Гончарук.