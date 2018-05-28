Что ждет российские газопроводы в Европе

Уже в ближайшие дни могут возобновиться переговоры о дальнейшем финансировании банками строительства "Северного потока-2". Отношение к российскому газу и газопроводам меняется на глазах. В разговоре с "Российской газетой" глава немецкой компании Wintershall, партнера "Газпрома" Марио Мерена заявил, что преобладающая часть тезисов противников строительства газопровода "Северный поток-2" не имеет никакого смысла.

"Мы хотели бы, чтобы к нам поступало как можно больше дешевого газа и по самым разным каналам — это хорошо и для потребителей, и для промышленности", — сообщил он. Компания — оператор проекта уже получила разрешения, необходимые для строительства участка морского газопровода в территориальных водах Германии и приемного терминала в этой стране. Все необходимые разрешения на строительство и эксплуатацию выдала также Финляндия, где идут подготовительные работы на морском участке. Начато бурение двух 700-метровых тоннелей в сторону моря, в конце которых будет находиться то место, откуда, собственно, и начнется укладка труб. Намечен обширный список дел на лето, это подтвердил "РГ" Йенс Мюллер, официальный представитель компании Nord Stream 2.

Германия рассматривает "Северный поток-2" "как экономический проект, подвела черту в ходе недавнего визита в Россию канцлер Германии Ангела Меркель . Следом за ФРГ и Болгария изменила свое отношение к российскому газопроводу. Здесь речь идет уже о "Южном потоке". Четыре года назад София отказалась от него, с чего и начались проблемы у этого проекта. В конце концов Россия свернула работы и начала тянуть "Турецкий поток".

На прошлой неделе в Софии заговорили о необходимости прямых поставок газа. Президент Болгарии Румен Радев во время визита в Россию заявил, что строительство нового газопровода, который он предложил назвать "Болгарским", диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Евросоюза

Ни один газопровод, который идет в Европу, не строился без проблем, против каждого были американцы. Однако, так или иначе, все газопроводы были реализованы, напоминает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов . "И не то, что европейцы были бы за нас, они — за себя, — поясняет он. — Германия, например, в случае реализации газопровода "Северный поток-2" станет крупнейшим транзитером газа, а до этого "просто" была крупнейшим потребителем".

При этом нельзя сказать, что строительство этого конкретного газопровода больше выгодно какой-то одной из сторон, продолжает эксперт. "В Европе, с одной стороны, нет стран, которые могли бы предоставить Евросоюзу тот же объем газа по такой же цене. А с другой — нам некуда его в таких объемах поставлять, кроме как в Европу", — объясняет Правосудов. Да и к тому же никто, кроме нас, им дешевле газ не продаст, констатирует он.

Что же до строящегося "Турецкого потока", продолжает эксперт, то в отношении первой нитки все просто: морскую часть достроили, на турецкой земле нужно проложить небольшие трубы. В отношении второй нитки, которая должна обеспечить Балканы, когда она будет запущена, нужно будет тоже запустить небольшой объем инфраструктуры. "Инфраструктура, кроме небольшой перемычки между Болгарией и Сербией около 100 с лишним километров длиной, уже есть", — напоминает он.

А вот к "Южному потоку", о необходимости возобновить переговоры по которому говорила Болгария, может быть, мы когда-нибудь и вернемся. "Если смотреть на карту, то видно, что снабжать Балканы лучше напрямую, а не через Турцию . Тем более с учетом того, что даже при запуске "Турецкого потока" и "Северного потока-2" остается тенденция на рост объемов поставок в Европу, а собственная добыча газа в Европе снижается", — говорит о перспективах Правосудов.

Более дальние перспективы строительства новых газопроводов тоже ограничиваются "Южным потоком", считает он. "Когда мы говорим о поставках в Китай , то речь идет о месторождениях Восточной Сибири — Якутия Иркутская область . Поэтому "Газпром" строит здесь газопровод "Сила Сибири". В Японию поставляется СПГ, они говорят, что им нужно больше газа, поэтому планируется строительство третьей очереди завода по сжижению газа в рамках проекта "Сахалин-2". Японцы хотят, чтобы к ним был построен газопровод с Сахалина, но там опасная сейсмическая обстановка. Для Европы, если потребление газа будет расти, то придется строить третью нитку "Северного потока". Был вариант еще построить "Ямал-Европа-2", но там есть проблемы с платой за транзит по территории Польши , поэтому проект пока заморожен", — резюмирует эксперт.

Третьей веткой и может стать "Болгарский поток". Сегодня Болгария получает российский газ только из той трубы, которая проходит по территории Украины , напоминает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов . При этом после 2019 года поставки российского газа в Софию пойдут через газопровод "Турецкий поток", который прокладывают по дну Черного моря. Но в этом случае стране придется пользоваться транзитом газа через Турцию.

Отдельная труба, продолжает эксперт, нужна Болгарии по двум причинам.

"Во-первых, София могла бы получить прямой источник поставок из России, защитившись от транзитных украинских рисков. Во-вторых, если представить, что "Турецкий поток" идет не в Турцию, а в Болгарию, то понятно, что не только России выгоднее, чтобы вторая труба шла бы напрямую в Евросоюз. Тогда Болгария стала бы небольшим, но транзитером", — перечисляет плюсы "Болгарского потока" Симонов.

Еще один добавляет в копилку директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин . "Прямые поставки всегда означают, что цена на газ меньше. А кто же откажется сэкономить?" — задает он риторический вопрос. Впрочем, уверен Константин Симонов, строить дополнительную трубу при наличии двух ниток "Турецкого потока" никто не будет. "Даже если спрос на газ в Европе вырастет, мы построим третью нитку по Черному морю или добавим ее к "Северным потокам", — уверен эксперт.

С ним солидарен и Пикин. "Когда болгары говорят о нужности новой трубы, то понятно, что речь идет о возрождении "Южного потока". Но мы помним, что из-за позиции Евросоюза именно Болгария как раз и отказалась от нового трубопровода. Поэтому новой трубы создать точно не получится", — констатирует он.

Отказ Болгарии от участия в проекте "Южный поток" в 2014 году был ошибкой, с этим согласен и российский сенатор Алексей Пушков . "Турция тут же ухватила свой шанс, а ФРГ строит "Северный поток-2". Хороший урок для Софии", — констатировал он в своем Twitter-аккаунте.

И тем не менее у Болгарии, продолжает Константин Симонов, сохраняется шанс на трубу.

Но не на свою: "София может апеллировать только к тому, чтобы вторую нитку "Турецкого потока" развернуть в сторону Болгарии. Технически это возможно, но политически, я думаю, уже нет", — резюмирует Симонов.

Немного другой путь решения проблем Софии видит Сергей Пикин. "С одной стороны, известно, что Болгария в год потребляет чуть более 3 миллиардов кубов газа, а каждая нитка "Турецкого потока" более чем в пять раз мощнее, так что с перспективами отдельного газопровода все ясно. С другой, я, например, больше верю, что эти объемы, имея в виду вторую нитку "Турецкого потока", вольются в проект TANAP, который напрямую идет в Европу и уже согласован с ЕС", — предполагает Пикин.

Ни один газопровод в Европу не строился без проблем, против каждого были американцы. Но все они реализованы

Трансанатолийский газопровод (TANAP), напомним, — это совместный проект Турции и Азербайджана . На 12 июня запланирован его запуск, сообщил недавно министр энергетики Турции Берат Албайрак . Пропускная способность газопровода TANAP на первых порах будет составлять 16 миллиардов кубометров в год. Где-то шесть миллиардов — пойдет в Турцию, а остальное — европейским странам.