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Совет ЕС одобрил Украине новый транш
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Совет ЕС одобрил транш Украине в размере 1 млрд евро 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Постпреды стран Евросоюза одобрили соглашение с Европарламентом о выделении нового пакета макрофинансовой помощи Украине по кредиту в размере 1 млрд евро.
«Комитет постпредов стран ЕС от имени совета одобрил соглашение с Европейским парламентом о новом пакете макрофинансовой помощи для Украины. Еще 1 млрд евро кредитов покроет потребности Украины в финансировании в течение двух с половиной лет», — сообщила пресс-служба Совета ЕС, передает РИА «Новости».
Украина должна направить эти деньги на поддержку мер экономической стабилизации и программы структурных реформ, дополняющих предоставляемые МВФ и другими донорами ресурсы.
В понедельник стало известно, что Евросоюз планирует выдать двумя траншами кредит Украине в объеме до 1 млрд евро, поддержка будет рассчитана на два с половиной года.
В конце апреля сообщалось, что Киев уверен в получении нового транша МВФ.
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