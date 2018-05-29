Совет ЕС одобрил Украине новый транш

Совет ЕС одобрил транш Украине в размере 1 млрд евро

Постпреды стран Евросоюза одобрили соглашение с Европарламентом о выделении нового пакета макрофинансовой помощи Украине по кредиту в размере 1 млрд евро.

«Комитет постпредов стран ЕС от имени совета одобрил соглашение с Европейским парламентом о новом пакете макрофинансовой помощи для Украины. Еще 1 млрд евро кредитов покроет потребности Украины в финансировании в течение двух с половиной лет», — сообщила пресс-служба Совета ЕС, передает РИА «Новости».

Украина должна направить эти деньги на поддержку мер экономической стабилизации и программы структурных реформ, дополняющих предоставляемые МВФ и другими донорами ресурсы.

В понедельник стало известно, что Евросоюз планирует выдать двумя траншами кредит Украине в объеме до 1 млрд евро, поддержка будет рассчитана на два с половиной года.

В конце апреля сообщалось, что Киев уверен в получении нового транша МВФ.