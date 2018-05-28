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Россия резко увеличила импорт пальмового масла
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Россия резко увеличила импорт пальмового масла 

Ведомости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия в первом квартале 2018 г. значительно увеличила импорт пальмового масла по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. — на 35,8% до 267 000 т, сообщил сегодня Росстат.
В 2017 году Россия импортировала 891 000 т пальмового масла и его фракций, что оказалось на 0,7% больше, чем в 2016 году. При этом в начале прошлого года импорт пальмового масла был почти на 16% ниже по сравнению с 2016 г.
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Импорт подсолнечного масла, сафлорового или хлопкового, и их фракции за квартал вырос в 2,8 раза до 8 700 т. Импорт кокосового, пальмоядрового или масла бабассу и их фракций за первые три месяца 2018 г. снизился на 14,4% до 16 800 т.
Минсельхоз России намерен запретить использование растительных жиров при производстве всей молочной продукции. По данным экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева, более дешевые заменители молочного жира в 2017 г. не дали закупить у российских производителей 1,5 млн т сырого молока. Россия обеспечивает себя молочной продукцией только на 75%, остальное — импорт, в основном из Белоруссии. Производство сырого молока в стране не поднимается выше 30 — 31 млн т уже почти десятилетие.
По данным Роспотребнадзора, доля молочного фальсификата на российском рынке с 2014 г. по 2017 г. снизилась вдвое до 3,8% против 8-9%. Пальмовое масло является главным заменителем животных жиров.
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