Ситуация с Газпромом разделила Европу на два лагеря

Кремль может торжествовать: мировое соглашение между Европейской комиссией и Газпромом, о котором было объявлено в четверг, ускорит появление новых водоразделов в Европе. Если мы добавим к этому недавнее высказывание Ангелы Меркель о том, что на Вашингтон европейцы полагаться больше не могут, и поэтому им придется взять дела в свои руки, мы увидим, как вырисовываются очертания совершенного нового геополитического расклада.
В рамках этой системы Германия, которая играет сейчас в Европе ведущую роль, готова отказаться от стесняющих ее обязательств и усугубить существующие на континенте конфликты ради налаживания экономических отношений с Россией. Она пересматривает отношения с Америкой, а также с облегчением отодвигает на второй план и без того расшатанную европейскую солидарность (особенно с Восточно-Центральной Европой). Реагируя на это, Польша, Румыния и страны Балтии, которым больше всех угрожает такая политика, начнут еще активнее искать поддержки у США. Пока эту поддержку они там получают, но никто не может предсказать, как будет выглядеть американская политика после смены караула в Белом доме. Пострадал и Киев, который поставил все на Германию, но эта стратегия оказалась недальновидной, ведь Берлин обвел его вокруг пальца.
В Европе формируются два лагеря, интересы которых противоречат друг другу. Спорная тема — это отношение к экспансионистской политике России, а одно из полей конфликта — строительство газопровода «Северный поток — 2». Германия и весь пророссийский лагерь в Европе пока одерживают верх. Правда такова, что Еврокомиссия (если бы она этого захотела) могла бы отказаться от мирового соглашения с Газпромом и тем самым нанести удар по газовой политике Путина. Как отмечает эксперт по России Гжегож Кучиньский (Grzegorz Kuczyński), строительство второй ветки газопровода «Северный поток» обойдется в 9,5 миллиардов евро, а половину этой суммы должен внести Газпром. Если бы Еврокомиссия наложила на концерн штраф, и россиянам пришлось бы (при самом неблагоприятном для них развитии событий) заплатить 12,8 миллиардов евро, они бы уже не смогли покрыть расходы на новый проект. Это объясняет, почему Брюссель обошелся с Газпромом так мягко: Германия решила, что несмотря на протесты Польши, стран Балтии и Скандинавии, «Северный поток — 2» должен появиться.
Разумеется, Берлин извлечет из этого выгоду, ведь он станет главным дистрибьютором газа в Европе и будет благодаря этому получать огромный доход. Неудивительно, что многие европейские концерны рвутся принять участие в этом и других проектах России. Даже британо-голландский «Шелл» (Royal Dutch Shell) не собирается отказываться от ведения дел с Кремлем, хотя недавно появились неоспоримые доказательства того, что именно Россия несет ответственность за крушение малазийского самолета, разбившегося в 2014 году на Украине. Большинство пассажиров были голландцами, но какое это имеет значение, если Путин размахивает перед носом сотнями миллионов евро, которые можно будет заработать на сотрудничестве с ним.
Если бы Польша могла выложить на стол аналогичное предложение, никакой Тиммерманс или другой брюссельский политик наверняка не стали бы докучать нам седьмой статьей Договора о ЕС и пугать санкциями за «нарушения норм верховенства закона». Одновременно им было бы сложнее заключать соглашения с Россией через нашу голову. Таких возможностей у нас нет и, по всей видимости, еще долго не будет, однако, мы должны регулярно напоминать, о чем на самом деле идет речь в международной политике, и сами извлекать выводы в отношении всех партнеров, даже тех, которые кажутся сегодня союзниками, ведь завтра они могут перестать быть таковыми.