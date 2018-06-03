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Трамп раскрыл причину начала торговой войны
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Трамп раскрыл причину начала торговой войны 

ТАСС 4 часа назад
Фото: © EPA-EFE/JIM LO SCALZO
Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что его не пугает перспектива торговой войны с союзниками, в частности с Евросоюзом, Канадой и Мексикой, из-за введенных им пошлин на импортируемую стальную и алюминиевую продукцию.
"Когда ваш внешнеторговый дефицит составляет почти $800 млрд в год, вы не можете позволить себе потерпеть поражение в торговой войне! За счет США выгоду в торговле на протяжении многих лет получали другие страны, пришло время поумнеть!" — написал он на своей странице в Twitter.
США с 1 июня ввели таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики в размере 25% на сталь и 10% на алюминий.
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