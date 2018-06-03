«Пришло время поумнеть»: Трамп признался в бесстрашии

Канадой и Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что его не пугает перспектива торговой войны с союзниками, в частности с Евросоюзом Мексикой , из-за введенных им пошлин на импортируемую стальную и алюминиевую продукцию.

"Когда ваш внешнеторговый дефицит составляет почти $800 млрд в год, вы не можете позволить себе потерпеть поражение в торговой войне! За счет США выгоду в торговле на протяжении многих лет получали другие страны, пришло время поумнеть!" — написал он на своей странице в Twitter.

США с 1 июня ввели таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики в размере 25% на сталь и 10% на алюминий.