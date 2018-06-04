Business Insider рассказал, как торговая война Трампа ударит по США

Торговая война, устроенная Трампом для поддержки американского рынка труда, на самом деле негативно скажется на американских рабочих, пишет Business Insider.

Издание ссылается на ряд экономистов, которые уверены, что американские пошлины на сталь и алюминий могут повлечь за собой потерю сотен тысяч рабочих мест.

Сообщается, что ограничительные меры приведут к подорожанию металлов, что должно порадовать их производителей, но для компаний, потребляющих сталь и алюминий, новые цены могут создать проблемы. В частности эти предприятия будут вынуждены искать способы уменьшить издержки, и в большинстве случаев это будет проявляться в сокращениях рабочих.

Однако исследование консалтинговой группы Trade Partnership показало, что пошлины позволят создать более 25 тысяч новых рабочих мест. С другой стороны, потери будут гораздо ощутимее.

"Тарифы и ответные меры увеличат количество рабочих мест в предприятиях по производству стали и цветных металлов (в первую очередь алюминия) на 26 346 мест, но приведут к потере 495 136 рабочих мест в других секторах экономики и в общем потери составят около 470 тысяч мест", — говорится в документе.