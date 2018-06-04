Ещё
Как торговая война Трампа ударит по США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Business Insider рассказал, как торговая война Трампа ударит по США 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: © AFP 2018 / Nicholas Kamm
Торговая война, устроенная Трампом для поддержки американского рынка труда, на самом деле негативно скажется на американских рабочих, пишет Business Insider.
Издание ссылается на ряд экономистов, которые уверены, что американские пошлины на сталь и алюминий могут повлечь за собой потерю сотен тысяч рабочих мест.
Сообщается, что ограничительные меры приведут к подорожанию металлов, что должно порадовать их производителей, но для компаний, потребляющих сталь и алюминий, новые цены могут создать проблемы. В частности эти предприятия будут вынуждены искать способы уменьшить издержки, и в большинстве случаев это будет проявляться в сокращениях рабочих.
Однако исследование консалтинговой группы Trade Partnership показало, что пошлины позволят создать более 25 тысяч новых рабочих мест. С другой стороны, потери будут гораздо ощутимее.
"Тарифы и ответные меры увеличат количество рабочих мест в предприятиях по производству стали и цветных металлов (в первую очередь алюминия) на 26 346 мест, но приведут к потере 495 136 рабочих мест в других секторах экономики и в общем потери составят около 470 тысяч мест", — говорится в документе.
Соединенные Штаты ввели пошлины на сталь и алюминий (25 и десять процентов соответственно), импортируемых из Европы, Канады, Мексики, Южной Кореи и ряда других стран. Новые экономические меры вступили в силу в ночь на первое июня. Также в конце мая администрация Трампа пообещала 15 июня огласить окончательный список товаров из Китая, на которые будут установлены пошлины в 25 процентов. Действия американской стороны не раз расценивались как развязывание торговой войны.
РИА Новости: последние новости
В авиаотрасли заговорили об угрозе из-за США‍ Медведев поручил подготовить меры для стабилизации и снижения цен на бензин Рост цен на бензин может увеличить инфляцию на 0,2—0,4%, заявила Набиуллина
Комментарии10  Ещё 117 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подписал ответ США238
Россию решили вернуть в G891
Умерла Наталия Сорокина3
Украина испытала пожирающую себя ракету80
Бабченко выставил счет за интервью51
Видео
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
00:39
Путин успокоил Евросоюз
Политика Европа
00:40
За шпионаж в РФ украинца посадили на 12 лет
Происшествия
04:35
Киселев оправдался за «нестыковку» с Ким Чен Ыном
Общество
01:39
Бабченко выставил счет за интервью
Общество
01:35
Лайнер сбил туриста с ног воздухом
Происшествия
02:54
СБУ «доказала» госизмену Савченко
Украина В мире
03:48
Путин подписал ответ США
Политика Конфликты
02:37
«Шёл за хлебом — был убит»: «смерть» Бабченко высмеяли
Общество
05:29
В Императорском доме заявили о безумии Поклонской
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение