Как «обезжирить» Москву

Антон Силуанов предлагает отобрать у столицы деньги и поделить

Предложение первого вице-премьера отобрать у столицы часть доходов, формируемых за счет налогов базирующихся тут штаб-квартир ведущих корпораций, явно играет роль теста. С одной стороны, важно, как отреагирует Сергей Собянин , тратящий на тротуарную плитку бюджеты целых областей. С другой, симптоматично восприятие предложения провинцией, и так уверенной, что Москва жирует за счет остальной страны.

Понятно, что в рамках кампании поисков денег для исполнения новых президентских указов министры будут проявлять верх изобретательности и освободят свою фантазию от оков корпоративной солидарности. Правда, время для своей революционной идеи министр финансов выбрал не совсем подходящее. В столице начинается мэрская предвыборная кампания. И отношение кандидатов к предложению Силуанова может стать одним из оселков проверки «любви к родине».

Вряд ли кто-то из претендентов на Тверскую,13 мог бы себе позволить прослыть немосковским патриотом, согласным уменьшить бюджет родного города. И понятно, что первым решительно против выступил мэр Собянин, собирающийся переизбираться. Он-то сразу предостерег от таких идей, которые «к сожалению, имеют свойство очень быстро превращаться в реальность». Словом, воспринял угрозу финразверстки вполне серьезно.

Правда, если верить статистике, основную часть столичных доходов составляют поступления от НДФЛ, подоходного налога населения. И этот аспект московского бюджета также не раз выступал яблоком раздора между белокаменной и окружающими ее субъектами федерации, поставляющими для мегаполиса рабочую силу. Суть претензий того же Подмосковья сводилась к тому, что работающие в городе платят там же свои налоги, а, возвращаясь домой, пользуются всеми благами местной социальной инфраструктуры. Возражения столичных властей о том, что деньги, заработанные в столице, региональные гастарбайтеры в основном отправляют своим семьям, а значит, укрепляют местную налоговую базу и поддерживают местный бизнес, большого впечатления не производили.

Александр Лебедев, К тому же в последнее время стала заметна тенденция: наши корпорации, в частности сырьевые гиганты, перерегистрируются в местах основной своей производственной деятельности, и платят львиную часть налогов на местах. Более того, место своей налоговой регистрации в последнее время сменили и наши славные олигархи — Михаил Прохоров Олег Дерипаска , принципиально подпитывая своими налогами дальние края.

Возвращаясь к идее Силуанова, нелишне напомнить, что Москва еще со времен Юрия Лужкова наоборот боролась за то, чтобы федеральный центр выплачивал ей средства, которые полагаются за исполнение столичных функций, поскольку-де город, его инфраструктура, транспортная система несут дополнительную нагрузку.

К тому же Москва и так начинает платить окружающим регионам, например, за утилизацию ее мусора, который уже не помещается на подмосковных полигонах. В ходу и разовые столичные субсидии краям. Как это было с выделением сотен миллионов Тамбовской области

Словом, не все так просто с образом столицы, которая, дескать, купается в деньгах, которые зарабатываются остальной страной. И понятно, что намек Силуанова на желание заставить Москву поделиться может вызвать непростую дискуссию о том, кто кому здесь по большому счету должен. Без сомнения, острые на перо столичные письменники вспомнят и незабвенного Шарикова с его «отнять и поделить». Но проблема поиска средств для решения намеченных задач стоит остро, а потому московский кошелек будет не раз привлекать к себе пристальное внимание. У нас ведь раскулачивание всегда в интересах большинства.