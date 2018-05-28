Цены вырастут вместе с НДС

Правительство может повысить НДС с 18% до 20%. Это позволит бюджету получить 2 трлн рублей из 8 трлн рублей, необходимых на исполнение майских указов президента, сообщают СМИ. Если повышать НДС, то нужно снизить страховые взносы до 20%, просит бизнес. В Минфине заявляют, что окончательного решения не принято.

Министерство финансов прокомментировало «Газете.Ru» обсуждаемые варианты по поводу повышения НДС.

«Конкретные параметры донастройки налоговой системы будут в ближайшее время определены правительством, после этого начнется публичное обсуждение предлагаемых изменений на площадке парламента с тем, чтобы принять их в весеннюю сессию. В настоящий момент принятых решений нет», — заявили «Газете.Ru» в министерстве.

Газета «Ведомости» со ссылкой на источники среди федеральный чиновников накануне сообщила о том, что правительство может повысить НДС с 18% до 20%. Это может дать бюджету около 2 трлн рублей за шесть лет.

В майских указах президента , подписанных весной Владимиром Путиным в 2018 году, обозначены национальные цели развития России до 2024 года. В частности, в них обозначено, что к этому времени бедность сократится в два раза, продолжительность жизни вырастет до 78 лет, а Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира.

Всего в указе президента 12 нацпрограмм от образования и здравоохранения до международной кооперации и экспорта.

При этом сразу после того, как новые приоритеты развития были обозначены, чиновники и эксперты стали оценивать, во что выльется исполнение этих программ и где мы будем искать на них деньги.

В итоге цена исполнения новых майских указов была оценена главой правительства Дмитрием Медведевым в 8 трлн рублей.

Если 2 трлн рублей даст обсуждаемое повышение НДС, то еще на 2 трлн рублей бюджет может пополниться за счет повышения пенсионного возраста, подсчитали в СМИ.

Как заявлял глава Минфина и вице премьер правительства Антон Силуанов , кабмин сейчас рассматривает скорость и этапы повышения пенсионного возраста. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, пенсионную систему ждут изменения уже в 2019 году.

3 трлн рублей государство может получить за счет размещения ОФЗ и 1 трлн рублей — от реформы налогообложения нефтяной отрасли — обнуления экспортной пошлины и компенсирующего повышения НДПИ.

При этом это лишь одни из обсуждаемых сейчас вариантов, как найти 8 трлн рублей.

На прошедшем в Санкт-Петербурге форуме ПМЭФ тема повышения налогов затрагивалась на целом ряде сессий.

Антон Силуанов, например, подвергся допросу с причастием на тему возможного повышения налогов даже на деловом завтраке Сбербанка , не только на пленарных сессиях. Однако ничего конкретного о будущем контуре реформы он не сказал.

В частности, как заявил Силуанов в ходе делового завтрака у главы Сбербанка Германа Грефа , речь не идет о неизменности текущей конфигурации налоговой системы. Изменения будут, а потом уже новый вариант зафиксируют на следующие шесть лет. Какие изменения будут приняты, не понял, похоже, никто.

Так, модератор налоговой сессии, глава комитета по бюджету Госдумы Андрей Макаров устроил первому вице-премьеру небольшой допрос с пристрастием. В какой-то момент министр даже попросил Макарова перестать задавать ему вопросы.

Будет ли повышаться подоходный налог или вводиться прогрессивная шкала, спросил Макаров. Мы против, но решать будет правительство, ответил Сиуанов.

«Мы считаем, что у нас низкий уровень налогообложения граждан и отсутствие возможностей для уклонения, махинаций. И 13%, которые последнее время платили мы все, мне кажется, очень хороший принцип налогообложения. Мы предлагаем не менять ситуацию с подоходным налогом. Окончательное решение еще будет принимать правительство», — добавил он.

При этом на вопрос, какова судьба маневра 22/22, предполагающего повышение НДС с 18% до 22% и понижение совокупной ставки страховых взносов с 30% до 22%, министр не ответил. Также ничего конкретно он не сказал и о том, будет ли реализована инициатива по перераспределению налога на прибыль между федеральным центром и регионами. Это было бы справедливо, но окончательное решение не принято, сказал Силуанов.

Как прокомментировал в ходе ПМЭФ возможные налоговые новации «Газете.Ru» глава ТПП Александр Катырин, дискуссия о том, как «донастроить» налоговую систему активно шла до выборов, однако по сути она «закончилась ничем»: ее участники просто обсуждали возможные варианты решения.

При этом, по словам Александра Катырина, — позиция ТПП неизменна: «не нужно ни в коем случае повышать фискальную нагрузку на бизнес».

«Когда я это говорю, то я имею в виду в целом нагрузку на бизнес, не только налоговую. В нашей стране эта нагрузка достаточно весомая. Мы до сих пор не приняли закон о фискальной нагрузке, хотя Минфин вроде бы нас поддержал. Надеемся, что в ближайшее время все-таки это состоится», — сказал Катырин.

По его словам, хотя в целом фискальную нагрузку на бизнес нельзя повышать, но «внутри маневра можно изучать варианты».

Как заявил «Газете.Ru» глава «Опоры» Александр Калинин , они выступают против повышения налогов.

«Если повышается НДС, то хотелось бы понять, что взамен. То есть мы ожидали взамен снижения страховых взносов. Поэтому если НДС повышают, мы бы хотели снижения страховых взносов до того же уровня в 20%. Это снизило бы нагрузку на фонд оплаты труда и привело бы к обелению зарплат в малом бизнесе», — резюмирует Калинин.

Повышение НДС может ударить по карману россиян, доходы которых и так заметно снизились за последние четыре года, отмечает сопредседатель « Деловой России Андрей Назаров . Это произойдет из-за того, что бизнес переложит на потребителей возрастающую налоговую нагрузку.

В результате такой «донастройки» налоговой системы некоторые бизнесы «могут потерять в маржинальности», говорит эксперт. «В первую очередь это касается розничной торговли и туризма. Для отраслей с высокой добавленной стоимостью фискальная нагрузка может вырасти на четверть», — говорит Андрей Назаров.