Банкам разрешат рисковать деньгами вкладчиков

Банк России планирует новые льготы для попавших под санкции олигархов. В частности, регулятор задумался о временном смягчении норматива Н6 для банков, которые их кредитуют, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Это положение запрещает выдавать одному заемщику или группе связанных заемщиков сумму, превышающую 25% его капитала. По словам представителя ЦБ, рассматривается возможность ввести послабления по расчетам норматива до 1 января 2019 года. Чиновник также добавил, что банки имеют право воспользоваться такой льготой, но вовсе не обязаны это делать.

Ранее на тот же срок были введены послабления по резервам в отношении кредитов компаниям, которые в начале апреля вошли в «черный список» Минфина США . Кроме того, ЦБ разрешил банкам не ухудшать финансовое положение заемщика, качество обслуживания его долга, а также переводить ссуду в другую категорию качества, если положение компании или ее залога ухудшилось вследствие введения санкций.

Просто поговорили

Как пояснил Поздышев, такими мерами регулятор пытается показать банкам, что включение заемщика в санкционный список не приводит тут же к ухудшению его кредитного качества.

«К сожалению, санкционная тематика очень часто берется как западными, так иногда и российскими банками как немедленная к исполнению, — посетовал он. — Мы просто говорим банкам, что сам факт попадания клиента в санкционный список, безусловно, долгосрочно окажет какое-то влияние на его финансовое положение, но такого немедленного — нет».

По данным «Коммерсанта», о смягчении норматива Н6 власти просил миллиардер Виктор Вексельберг , оказавшийся в «черном списоке» вместе со всеми своими активами. Речь шла о Меткомбанке, среди бенефициаров которого — партнеры миллиардера и топ-менеджеры его структур. Банк занимает 80-е место по активам в России , на его счетах 14,2 миллирада рублей вкладов физлиц и еще 21,5 миллиарда рублей в виде корпоративных депозитов.

Ранее руководители двух крупнейших банков с госучастием — ВТБ Сбербанка — отмечали, что пока не собираются пользоваться предоставленными послаблениями. При этом глава ВТБ Андрей Костин , по сообщениям СМИ, заявил о том, что его банк перестает сотрудничать с компаниями Дерипаски, которые были включены в обновленный санкционный список.

Рискуют все

Василий Солодков. По сути, финансовым учреждениям позволят рисковать деньгами рядовых вкладчиков и корпоративных клиентов ради отдельных компаний и бизнесменов. Послабления по Н6 — мера неправильная, она увеличивает риски банковской системы в целом, и спасение олигархов — не тот случай, когда подобные риски оправданы, считает директор Банковского института ВШЭ

«Эта мера была для чего введена? Чтобы банк диверсифицировал свои риски. Соответственно, если от этого ЦБ отказывается, то все яйца можно положить в одну корзину и посмотреть, что произойдет после того, как рынок споткнется», — сказал он «Ридусу».

По словам эксперта, проблема заключается в том, что сам ЦБ вычистил банковскую поляну, начиная от мелких и заканчивая крупными игроками, и теперь, когда Россия попала под санкции, длинных денег, по сути дела, ни у кого, кроме государства, нет. И как паллиатив выбирается вот такая мера. Только почему-то бабушкам и дедушкам можно пенсии не индексировать в течение 4-х лет, а как только у несчастного бедного Вексельберга возникли проблемы, ему деньги сразу отгрузили.

«Сейчас будут Дерипаску спасать всеми силами. Это не от хорошей жизни, но обычному человеку от этого легче не будет. Единственная проблема заключается в том, что средства правительства сильно ограничены. Посмотрим. Может, что-нибудь придумают. Может, резервы ЦБ раздеребанят», — рассуждает он.

Кто заплатит?

Что касается непосредственно вкладчиков, им волноваться не стоит. Система страхования вкладов пока работает. Правда, само Агентство по страхованию вкладов — уже банкрот, но его безропотно кредитует Центробанк. И эксперты не сомневаются, что при любом раскладе от компенсации вкладов государство не откажется. У него на крайний случай всегда под рукой печатный станок.

«Конечно, это приведет к негативным последствиям, — говорил ранее «Ридусу» аналитик ФК «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский. — Точно так же, как санация уже взятых на баланс ЦБ банков привела к росту денежной базы и оказала определенное давление на рубль. Впрыснут денег в систему — они, так или иначе, мультиплицируются в ней и вытекут в экономику, необеспеченные активами и инвестициями».

Солодков, в свою очередь, полагает, что на инфляции это не сказывается, поскольку в общей структуре бюджетных затрат сумма относительно невелика, а когда речь идет о санируемых банках, деньги направляются на покупку государственных ценных бумаг. То есть имеется некий механизм амортизации инфляционных шоков. Наметившийся тренд роста цен на нефть тоже позволяет надеяться, что худшего сценария удастся избежать. Но, в конечном счете, платит все равно население.

«Инфляции нет, но нет и индексации пенсий. У нас реальные доходы снижались 4 года подряд», — напоминает эксперт. И даже если согласиться с оценками Росстата, согласно которым уровень жизни россиян снова начал повышаться, радоваться преждевременно.

Не исключено, что тенденция к снижению доходов переломлена благодаря подорожанию черного золота, допускает эксперт, и от роста цен на нефть что-то снова начало по капле просачиваться до обычных граждан, не связанных с экспортом энергоресурсов. Но это весьма инерционный механизм и длительный процесс: пока докапает до реального пенсионера, учителя или парикмахера, пройдет немало времени. А кто сказал, что цены на нефть будут и дальше расти?