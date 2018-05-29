Один американский штат превосходит экономику России

Не можем повторить

Californication

Калифорния — один из самых экономически развитых американских штатов. Уровень номинального ВВП штата позволяет одному региону всерьез тягаться с целыми странами в рейтинге крупнейших экономик мира. В топ-5 крупнейших экономик планеты штат можно было записывать еще в 2002 году.

Однако дела не всегда шли гладко: когда Джерри Браун в 2011 году сменил на посту губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера , то столкнулся с 27 миллиардами бюджетного дефицита. В 2012 году Калифорния на фоне рецессии, последовавшей за глобальным экономическим кризисом 2007-2008 годов, по объему экономики могла претендовать только на 10 позицию в рейтинге МВФ. Однако за время работы на посту губернатора Браун смог не только вернуть экономический рост и ликвидировать бюджетный дефицит, но и выйти на профицит в шесть миллиардов. За шесть лет губернаторства ему удалось увеличить ВВП штата с 1,9 триллиона долларов в 2011 году до 2,7 триллиона в 2017-м — это 14 процентов от ВВП США в целом. Только за период с 2016-го по 2017 год валовый внутренний продукт штата вырос на 127 миллиардов долларов.

Лариса Сокольникова / Новосибирские новости

Согласно данным по реальному ВВП (рассчитывается с учетом инфляции в ценах базового года), среднегодовые темпы роста экономики штата за последние 10 лет были выше, чем темпы роста экономики всей страны. Реальный ВВП Калифорнии в 2007-2010 годах рос ежегодно на 1,8 процента, а реальный ВВП США — на 1,2 процента. В 2017 году реальный валовый внутренний продукт региона увеличился на три процента, в то время как в среднем по стране показатель вырос на 2,1 процента. Доходы калифорнийцев в 2018 году тоже росли быстрее, чем в среднем по стране. Годовой доход жителя штата составил 58 272 доллара (шестое место среди американских регионов) — это на 16 процентов выше, чем в среднем по Америке (50 392 доллара). В целом доходы калифорнийцев в период между 2007-м и 2017 годом выросли сильнее, чем доходы жителей США: ежегодный рост в Калифорнии составил 2,9 процента против 2,4 процента в среднем по США.

Реальный ВВП Калифорнии в 2017 году увеличился благодаря росту фактически всех секторов экономики: по данным департамента финансов штата, единственным сектором, который в 2017 году не оказался в плюсе, стало сельское хозяйство. Самый крупный кластер — финансы, страхование, недвижимость, аренда и лизинг — составил пятую часть реального ВВП региона и вырос на 26 миллиардов долларов. На долю «профессиональных и бизнес-услуг» пришлось 13 процентов, на государственные институты и корпорации — 12 процентов, сектор информации и технологий, а также социальный сектор (образование, здравоохранение и социальные институты) добавили ВВП девять и семь процентов соответственно. Оставшиеся 38 процентов валового внутреннего продукта штата составили доходы от более мелких отраслей, в том числе от Голливуда

Кина не будет

Американская киноиндустрия, вопреки ожиданиям, не является одной из основных статей дохода штата и даже округа Лос-Анджелес

«Хотя Голливуд хотел бы быть хвостом, который виляет собакой, экономика региона сильно диверсифицирована. Голливуд, конечно, нельзя назвать несущественной частью экономики штата, однако его нельзя назвать и самым важным», — сказал американский писатель Дональд Уолди, который занимал пост заместителя мэра одного из калифорнийских городов в округе Лос-Анджелес.

Несмотря на то что в Калифорнии, а именно в Лос-Анджелесе, расположены знаменитые киностудии Disney , Sony Pictures, Paramount Pictures, 20th Century, Warner Brothers, Universal Studios и Pixar, эти компании даже не входят в рейтинг крупнейших местных работодателей.

Большего всего рабочих мест в округе Лос-Анджелес предоставляют государственные институты — офисы местных властей, школы, университеты, городские службы, система здравоохранения. Первая компания в рейтинге, связанная с кинобизнесом, по данным за 2016 год, — это Disney. Студия занимает только 16-е место в рейтинге и дает работу всего 12,5 тысячи человек. Данные за 2015 год также свидетельствуют о том, что съемки фильмов и звукозаписывающая индустрия предоставили только 2,4 процента всех рабочих мест в частном секторе Лос-Анджелеса. Помимо этого, список богатейших людей округа Лос-Анджелес возглавляет отнюдь не представитель Голливуда, а бизнесмен из Силиконовой долины — им стал глава Tesla Илон Маск . В целом из почти 30 человек, вошедших в рейтинг, только четверо являются представителями индустрии развлечений.

Влияние Голливуда на калифорнийскую экономику все же нельзя назвать незначительным: штат зарабатывает миллиарды долларов на том, что сопутствует этой индустрии, — туризме и развлечениях. Калифорния получает доход от услуг, связанных с потоком людей, которые посещают регион, арендуют машины, покупают бензин, бронируют отели, посещают местные рестораны и магазины. В 2017 году доходы от туризма росли седьмой год подряд и составили 132,4 миллиарда долларов (на 4,8 процента больше, чем годом ранее — 126,3 миллиарда долларов). Доля этой индустрии в ВВП региона составила 74,9 миллиарда долларов — это порядка 2,7 процента от всего валового внутреннего продукта Калифорнии.

Помимо технологических корпораций, в Калифорнии базируются штаб-квартиры других крупнейших мировых компаний, например, производителя фармацевтических препаратов McKesson Corporation (в 2017 году его прибыль составила 198,5 миллиарда долларов). В Калифорнии расположен головной офис Chevron — второй по величине после Exxon Mobil энергетической компании США и одной из крупнейших корпораций в мире. Также в Калифорнии базируются Wells Fargo (один из самых больших банков США, сопоставимый с Bank of America , Citigroup и JPMorgan Chase), корпорация Oracle (крупный производитель программного обеспечения), платежная система Visa , крупнейший ретейлер одежды в США Gap, а также группа CBRE — ведущая мировая компания в сфере недвижимости.

Говоря о калифорнийском успехе, Ли Оганиан (Lee Ohanian), профессор экономики Университета Калифорнии, пояснил, что одна из причин такого уровня экономического развития штата — высокая производительность труда, ведь в Калифорнии проживает всего 39,5 миллиона человек, по сравнению с 147 миллионами в России и, например, 65 миллиона в Великобритании. Однако этот сценарий высокой производительности, по всей видимости, подходит не только Калифорнии, но и другим американским штатам: в 2017 году номинальный ВВП Техаса составил 1,7 триллиона долларов, а Нью-Йорка — 1,6 триллиона долларов, что соответствует объему ВВП России. При этом в Техасе проживает чуть более 28 миллионов человек, а в Нью-Йорке — 19,8 миллиона человек.

Это фиаско, братан

Российские власти уже не первый год стремятся ввести Россию в пятерку крупнейших экономик мира, однако повторить успех Калифорнии у нас пока не получилось, и номинальный ВВП России отстает от объема валового внутреннего продукта американского штата на триллион долларов. Несмотря на это в Кремле не теряют присутствия духа: Владимир Путин 7 мая 2018 года, в день инаугурации, подписал указ о том, что Россия должна войти в топ-5 экономик к 2024 году. Такие заявления президент делал и прежде: в 2007 году глава государства говорил, что Россия должна войти в пятерку лидеров к 2017 году, в 2008 году граница была отодвинута к 2020 году. В 2011-м году подобные заявления Путин делал дважды: согласно первому (в июне), верхняя граница вхождения России в топ-5 экономик мира отодвигалась до 2021 года, согласно второму (в сентябре) — глава государства считал эту задачу абсолютно выполнимой уже к 2016 году. В 2012 году Путин сократил и этот срок: выступая перед Госдумой , он заявил, что «уже в ближайшие два-три года Россия войдет в число пяти крупнейших экономик мира» — то есть это должно было случиться не позднее 2015 года.

Однако на фоне мирового экономического кризиса 2007-2008 годов, санкций в отношении России, последовавших в 2014 году из-за Украины Крыма , падения стоимости нефти и ослабления рубля задача оказалась трудновыполнимой. По итогам 2017 года ВВП России подрос на 1,5 процента, а уровень инфляции стал самым низким в новейшей истории (2,5 процента). Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард даже похвалила Россию за образцовые макроэкономические показатели. Однако, несмотря на эти достижения, за десять лет, прошедших с первого заявления Владимира Путина о вхождении России в топ-5 экономик, страна, по данным МВФ, так и не поднималась в списке выше восьмой позиции (в 2008-м, 2012-м, 2013-м годах), хотя и не опускалась ниже 12-й (2009-й, 2015-й, 2016-й и 2017-й годы).

Несколько другую ежегодную статистику приводит Всемирный банк (расчеты обоих финансовых институтов производятся по разной методике и могут отличаться), но и по его информации Россия за этот период не поднималась выше 8-го места и не опускалась ниже 12-го. Лучшие результаты экономика страны показала в 2012-м и 2013 годах, худшие — в 2009-м, 2015-м и 2016-м. Данные за 2017 год Всемирный банк пока не обнародовал.

Однако, по словам министра экономического развития России Максима Орешкина , речь в президентском указе идет вовсе не о вхождении в список пяти крупнейших экономик мира по объему номинального или реального ВВП, а о топ-5 стран с наибольшим валовым продуктом по паритету покупательной способности. Этот показатель считается очень условным — он рассчитывается в американских долларах и устанавливает покупательную способность валюты стран по отношению к одному набору товаров (например, бигмаку), убирая разницу в ценах и нивелируя скачки курсов валют. Такой показатель ежегодно публикуют МВФ и Всемирный банк только для государств. Согласно данным МВФ за 2017 год и данным Всемирного банка за 2016-й, Россия занимает в рейтинге ВВП по ППС шестое место, США в нем оказались на второй позиции. Таким образом, согласно объему ВВП по ППС, Россия действительно оказалась на пороге пятерки лидеров рейтинга, и от вхождения в топ-5 ее отделяет всего одна позиция.

Максим Кимерлинг / «Коммерсантъ»

Однако показатель ВВП по ППС, несмотря на его широкое использование, в действительности не дает представления о благосостоянии людей, проживающих на территории той или иной страны, а показывает, сколько в американских долларах стоят все товары и услуги, произведенные Россией или любой другой страной за год. Для того чтобы оценить благосостояние населения, экономисты обычно используют ВВП на душу населения по паритету покупательной способности — показатель, который рассчитывается в долларах США и позволяет увидеть, сколько в течение года в стране производится товаров и услуг в пересчете на одного жителя.