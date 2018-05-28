Рынок по соседству. Во что вкладываться в странах СНГ

Украина и Страны СНГ, в которых есть активы, торгуемые на международных финансовых рынках, можно разделить на три группы. Грузия Казахстан имеют наиболее благоприятные перспективы. Экономические модели Армении Белоруссии не столь развиты, но их перспективы в ближайшие годы также достаточно позитивны. Наконец, Азербайджан Таджикистан могут столкнуться с определенными трудностями.

Четверка лучших

Чем могут привлечь инвесторов Грузия и Казахстан? По прогнозам «Ренессанс капитала», Грузия покажет один из самых высоких темпов экономического роста среди всех стран региона — около 4,5% в 2018–2019 годах, а Казахстан будет лучшим среди стран-производителей нефти — более 3,5% в 2018–2019 годах при среднегодовых нефтяных ценах $55-62 за баррель.

Грузинский лари и казахский тенге сейчас оценены справедливо — в обеих странах можно ожидать снижения инфляции и ставок. Целевой уровень инфляции с 2020 года в Грузии — 3%, в Казахстане — 4% или ниже. Наконец, обе страны делают наиболее заметные усилия по проведению реформ среди всех стран региона, а также уже реализовали важные меры по повышению бюджетной дисциплины.

Среди дополнительных преимуществ Грузии — сильный банковский сектор, прочное взаимодействие с МВФ и процветающий туризм — в этом году число туристов превысит численность населения страны. В Казахстане среди позитивных факторов стоит отметить укрепление банковского сектора и развитие инфраструктуры.

И Армения, и Беларусь обладают более скромными экономическими перспективами, однако страны выступают прямыми бенефициарами более высоких цен на сырьевые товары и находятся в самых тесных связей с восстановившейся экономикой России — рост ВВП в Армении (7,5%) и Беларуси (2,4%) в 2017 году оказался значительно выше ожиданий МВФ и других участников рынка.

Основные опасения относительно экономики Армении обычно связаны с тем, что курс армянского драма к мировым валютам снизился заметно меньше курсов валют других стран региона. Однако не стоит преувеличивать эти риски. Армения улучшила дефицит текущего счета с 8% ВВП в 2012 году до всего 2-3% в 2016-2017 годах — очень интересный случай оздоровления внешнеторговых балансов без девальвации валюты.

Даже если он вырастет до 3-4%, дальнейшего ослабления курса не требуется. В случае с Беларусью опасения обычно вызывают балансы валютных трат и поступлений. По нашим оценкам, белорусское правительство и Нацбанк имеют достаточно источников, чтобы покрыть валютные выплаты как минимум до конца следующего года.

Тройка аутсайдеров

У каждой из этих стран могут быть свои сложности. В Азербайджане макроэкономическое восстановление осложняется постепенным снижением добычи нефти и недостаточно эффективной подстройкой экономической политики к произошедшему снижению цен на нефть. Тем не менее страна имеет солидные финансовые буферы в виде резервов, покрывающие более 50 месяцев импорта, и макроэкономическая ситуация в 2018–2019 годах заметно улучшится по сравнению с 2016–2017 годами.

На Украине отсутствует ясность в отношении новой экономической модели страны и есть заметные препятствия для реализации масштабных преобразований, в свое время осуществленных в Грузии. И то, и другое может привести к заметным сложностям, учитывая, что экономика Украины демонстрирует самый высокий уровень внешнего долга в регионе. Уровень экономического развития Таджикистана просто намного ниже других стран региона, и его ВВП на душу населения составляет менее $1000, или всего 8% от российского.

Подобное экономическое разнообразие позволяет различным группам инвесторов найти интерес среди активов стран СНГ. Все указанные страны имеют торгуемые еврооблигации, номинированные в долларах США, которые могут привлечь как консервативных, так и склонных к риску инвесторов.

Многие страны также предлагают торгуемые корпоративные еврооблигации. Появляются и новые инструменты, такие как еврооблигации в российских рублях или национальной валюте. Например, в Казахстане обращаются рублевые бонды государственной железнодорожной компании Казахстана Kazakhstan Temir Zholy (KTZ). У Банка Грузии есть выпуск международных облигаций в местной валюте, организованный за пределами страны. Наконец, Грузия и Казахстан входят в категорию «пограничных» рынков для инвесторов в акции. В последнее время также наблюдается некоторое возвращение интереса инвесторов в акции к фондовому рынку Украины.