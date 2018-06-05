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КНДР выдвинула США необычное условие
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КНДР выдвинула США необычное условие 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Агарышев
Заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль на встрече с президентом США Дональдом Трампом обратился к нему с просьбой инвестировать в сферу туризма в обмен на то, что КНДР будет выступать за денуклеаризацию, передает агентство Блумберг со ссылкой на газету Donga Ilbo.
По данным газеты, которая в свою очередь ссылается на неназванного чиновника, Ким Ён Чхоль особо отметил прибрежную зону Вонсан-Калма и горнолыжный курорт Masikryong.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп 1 июня в Белом доме провел встречу с главным советником северокорейского лидера, заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем. Ким Ён Чхоль передал Трампу письмо от Ким Чен Ына. Содержание письма пока неизвестно.
В настоящее время ведется подготовка к саммиту США-КНДР. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил об отмене саммита с Северной Кореей, проведение которого намечено на 12 июня в Сингапуре. В пятницу после встречи с Ким Ён Чхолем президент США объявил, что саммит все же состоится в Сингапуре 12 июня.
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